В пермской компании по продаже воды начался корпоративный спор

Совладелица ООО «Амтек» (оператор по продаже воды, бренд «Новолядовская») Оксана Беляева обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием признать недействительными решения об увеличении уставного капитала общества. Иск подан к другому учредителю компании — Василию Васильеву. Иск принят к производству.

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Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», господину Васильеву принадлежит 99,5% уставного капитала ООО, госпоже Беляевой — 0,5%. Уставный капитал ООО составляет 1 млн руб., он увеличился в 2021 году с 10 тыс. руб. В результате эмиссии доля госпожи Беляевой снизилась с 50% до 0,5%. До 2009 года она владела 100% «Амтека».

Сейчас в арбитражном суде находится несколько исков от обеих конфликтующих сторон. Так, по одному из них госпожа Беляева добивается расторжения договора аренды принадлежащей ей артезианской скважины №6446.

ООО «Амтек» создано в 2003 году, занималось поставками воды, было оператором вендинговых аппаратов. Пермские СМИ сообщали, что в 2022 году мэрия отказалась продлевать договор аренды участков под автоматы с ООО «Амтек», суд встал на сторону чиновников. По данным сервиса «Яндекс», офис ООО «Амтек» по адресу: ул. Восстания, 27/3, больше не работает.

Выручка ООО в 2022 году — 16,8 млн руб., чистый убыток — 158 тыс. руб.