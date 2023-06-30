Потерявшихся в горах КЧР 19 туристов из Краснодарского края нашли живыми

Поздно вечером 29 июня спасатели нашли живыми пропавших в горах Карачаево-Черкесской республики группу туристов из Краснодарского края. Об этом сообщает региональный ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской республике Фото: ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской республике

В 21:50 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ведомства поступило сообщение о пропаже при спуске с Софийских озер в поселок Архыз 19 туристов. Они разделились и пошли в разных направлениях.

Первая группа из восьми человек не выходила на связь, спасатели не знали их местонахождение. В итоге туристы вышли к Софийским водопадам, откуда их забрали спасатели. Медицинская помощь никому не потребовалась. Вторую группу из 11 человек спасатели обнаружили на спуске. Их перевели через реку к дороге и они спустились в поселок Архыз.

«Все они отдыхали в одном из палаточных лагерей поселка Архыз. Стоит отметить, что поисковые работы осложнились тем, что проводились в темное время суток, а также ухудшением погодных условий в виде дождя»,— отметили в ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской республике.

Татьяна Ручкина

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