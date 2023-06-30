В Екатеринбурге произошел пожар возле подстанции «Южная»

Утром в пятницу, 30 июня, в Екатеринбурге произошел пожар в зонах линий электропередачи 110 кВ, отходящих от подстанции «Южная». В пресс-службе компании «Россети Урал» сообщили, что горели хозяйственные постройки и мусор. В результате произошло короткое замыкание и повреждение проводов.

В результате в некоторых домах произошло отключение электричества. Однако в «Россети Урал» отметили, что последствия пожара были кратковременны и минимальны, и сейчас отключенных клиентов нет. Электроснабжение переведено на резервные схемы.

Ремонт проводов начнется после завершения работы МЧС. Также на месте работает спецкомиссия, которая займется расследованием инцидента.

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