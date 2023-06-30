В Свердловской области на выходных ожидается жара до +32 градусов, дожди и грозы

С 30 июня по 2 июля в Свердловской области ожидается потепление до +32 градусов, дожди и грозы. По данным уральского Гидрометцентра, днем в пятницу температура воздуха в регионе составит +23°…+28°. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южной четверти 3-8 м/с, при грозе порывы до 13 м/с.

В субботу, 1 июля, температура ночью составит +12°…+17°, днем синоптики прогнозируют +27°…+32°. Днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

В воскресенье, 2 июля, температура воздуха ночью составит +15°…+20°, днем — +24°…+29°. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

По данным сервиса Яндекс Погода, в Екатеринбурге 1 июля будет облачно с прояснениями, а температура достигнет +29°. Скорость ветра с утра составит 4,1 м/с, а вечером — 3,2 м/с. Воскресенье, 2 июля будет пасмурным. Утром температура воздуха составит +24°. Днём она поднимется до +28°, а вечером опустится до +19°.

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