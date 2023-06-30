Семь партий выдвинули кандидатов на пост губернатора Красноярского края

Семь человек сдали документы в избирательную комиссию Красноярского края с намерением участвовать в выборах губернатора. Прием документов завершился вечером 29 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Все семь претендентов выдвинут политическими партиями. В их числе руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании региона Александр Глисков, его коллега по краевому парламенту Ирина Иванова («Зеленые»), врио губернатора Михаил Котюков («Единая Россия»), еще один депутат заксобрания Максим Маркерт («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), вице-спикер краевого парламента Андрей Новак (КПРФ), директор ООО РМЗ Иван Серебряков («Родина») и гендиректор ООО «Агентство "Социальные сети"», депутат заксобрания Денис Терехов («Новые люди»).

В Красноярском крае 10 сентября, помимо губернаторских выборов, пройдут, в частности, дополнительные выборы депутата Госдумы РФ в Дивногорском округе №56 и депутата заксобрания в Назаровском одномандатном округе №12.

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Валерий Лавский