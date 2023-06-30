Банду автоугонщиков осудили в Новосибирске

В Новосибирске суд рассмотрел уголовное дело группировки автоугонщиков, назначив трем ее участникам сроки от 7 до 9,5 лет лишения свободы. О вынесенном приговоре «Ъ-Сибирь» рассказала помощник прокурора Заельцовского района Дарья Нестерова.

Согласно материалам следствия, на счете группировки, которая действовала в Новосибирске в августе 2020 года, семь угонов. Злоумышленники похитили Kia Sportage стоимостью 2,1 млн руб., два автомобиля Lexus (их оценили в 2 млн руб. и 2,5 млн руб.), Hyundai Santa Fe (2,5 млн руб.), Toyota Land Cruiser Prado (1,8 млн руб.), Toyota Land Cruiser-200 (4,4 млн руб.) и Kia Optima (1,9 млн руб.). Иномарки обвиняемые перегоняли в Казахстан для последующей продажи. Общая сумму ущерба, по подсчетам следствия, составила свыше 15 млн руб.

Участникам банды предъявили обвинение по ч. 4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).По информации суда, один обвиняемый будет отбывать наказание в колонии строгого режима, двое его сообщников — в колонии общего режима.

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Илья Николаев