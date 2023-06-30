Восемь человек претендуют на пост губернатора Омской области

В Омской области завершилось выдвижение кандидатов на пост губернатора. Всего соответствующие документы подали областную избирательную комиссию восемь человек.

Четверо претендентов кандидата выдвинуты политическими партиями. В их числе депутат Госдумы РФ Андрей Алехин (КПРФ), депутат законодательного собрания региона Владимир Казанин («Коммунисты России»), помощник депутата Госдумы РФ Сергея Каргинова Максим Макаленко (ЛДПР) и врио губернатора Виталий Хоценко («Единая Россия»). Кроме того, сами выдвинули свои кандидатуры заместитель гендиректора ООО «Охранное предприятие "Аллюр"» Юрий Александров, ведущий инженер по информационным технологиям ФГБУ «Управление "Омскмелиоводхоз"» Дмитрий Гудз, электромонтер Омского областного музея изобразительных искусств им. Врубеля Сергей Скрипаль и безработный Вадим Черкин.

В поддержку своего выдвижения кандидатам необходимо собрать от 210 до 220 подписей депутатов местных советов и глав муниципальных образований. Самовыдвиженцам, кроме того, предстоит собрать около 7 тыс. подписей избирателей.

Выборы губернатора Омской области пройдут 9 и 10 сентября.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский