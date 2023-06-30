В Воронежской области выставлено на торги предприятие ФСИН, разработавшее систему следящих браслетов для условно осужденных

Росимущество объявило торги по продаже в Воронежской области акций АО «Предприятие уголовно-исполнительной системы "Центр информационно-технического обеспечения и связи"», являющейся одной из местных структур ФСИН. Сообщение об этом опубликовано в госинформсистеме «Торги». Воронежское предприятие занимается производством коммуникационного оборудования, оно известно как разработчик и производитель системы «электронного мониторинга подконтрольных лиц» — следящих браслетов с навигацией, которые обычно надевают на ногу условно осужденным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сообщении уточняется, что продажа происходит в рамках «приватизации государственного имущества».

АО «Предприятие уголовно-исполнительной системы "Центр информационно-технического обеспечения и связи"» является правопреемником одноименного федерального государственного унитарного предприятия Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), работавшего в Воронеже с 1994 года. По данным на 2021 год в нем трудились около 50 человек. АО было зарегистрировано в конце 2021-го. Уставный капитал — 302,5 млн руб. Гендиректором выступает Алексей Крысанов. 100% акции принадлежат Росимуществу. Выручка АО в 2022 году составила 84,9 млн руб., чистая прибыль — 444 тыс. руб.

100% ценных бумаг компании (всего 30,2 млн. акций) оценены в 292,6 млн руб. — такой будет начальная цена на электронном аукционе на повышение на площадке «РТС-тендер». Заявки принимаются до 13 июля. Торги продут 21 июля. Шаг аукциона — 5% от начальной цены.

Система электронного мониторинга подконтрольных лиц, как сказано на сайте ФСИН, предназначена «для обеспечения дистанционного надзора за лицами, осужденными к наказанию в виде ограничения свободы, и контроля выполнения ими предписанных ограничений путем индивидуальной идентификации и контроля их местонахождения в установленных местах в соответствии с расписанием, в том числе с применением спутниковых навигационных сигналов ГЛОНАСС/GPS».

Сергей Калашников

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