В Казани хирурга обвинили в смерти пациентки

В Авиастроительном райсуде Казани рассматривается уголовное дело в отношении 49-летнего хирурга АО «Городская клиническая больница № 12» . Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ), сообщила правозащитная организация «Юраптека».

По ее данным, в январе 2022 года в больницу доставили 25-летнюю девушку с жалобами на боли в животе и тошноту. При осмотре у пациентки заподозрили острую патологию органов брюшной полости. «Чтобы уточнить диагноз, хирург принял обоснованное решение провести видеолапараскопию. Это современный метод, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие (обычно 0,5—1,5 см) отверстия»,— говорится в сообщении правозащитников. Однако, по данным следствия, во время процедуры врач повредил фрагмент брюшной полости. Сформировались обширная гематома и кровотечение в брюшную полость, через несколько часов девушка умерла из-за потери крови.

Правозащитники уточняют, что судебно-медицинская экспертиза установила прямую связь между действиями хирурга и смертью пациентки. Однако врач своей вины не признает.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"