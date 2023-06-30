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Фарида Мухаметшина переизбрали главой движения ТНВ

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин переизбран главой движения «Татарстан — новый век» (ТНВ) еще на три года. Об этом сообщила пресс-служба парламента республики.

Движение «Татарстан — новый век» было образовано в 1999 году с целью «сохранения традиций и культуры Татарстана в XXI веке». В него входит более десятка региональных общественных объединений. Движение позиционирует себя дружественным татарстанскому отделению «Единой России», которым также руководит господин Мухаметшин. Представители ТНВ являются депутатами Госсовета и муниципальных советов.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"

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