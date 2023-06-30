Детей наделают по плану

Власти Татарстана хотят переломить тренд сокращения рождаемости в регионе. Вчера Кабмин республики опубликовал новую программу, согласно которой в 2025 году должно родиться более 35 тыс. детей — больше, чем запланировано в этом году. Также власти надеются, что врачи смогут отговорить хотя бы часть женщин от абортов, а доля женщин, у которых нет детей, сократится с 30% до 27%. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец говорит, что «мы не можем физически увеличить количество женщин, которые способны рожать». Однако она считает, что цели программы можно достигнуть, если «замотивировать женщин на то, чтобы они стали многодетными». Для этого, по словам омбудсмена, денег из регионального бюджета может не хватить, нужны федеральные меры поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Правительство Татарстана утвердило «Региональную программу (план мероприятий) по повышению рождаемости в Республике Татарстан на 2023–2025 годы». Постановление об этом подписал премьер-министр региона Алексей Песошин. Контроль за его исполнением возложили на министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Цель этой программы — «выработка эффективных мер, влияющих на репродуктивное поведение населения и число рождений, а также определение целевых показателей рождаемости для республики».

Согласно документу, в Татарстане на начало 2022 года в регионе проживало 3,89 млн человек (без учета данных переписи, которая зафиксировала, что в республике живут более 4 млн). При этом численность и мужчин, и женщин фертильного возраста (15–49 лет) в Татарстане, как и в целом по России, ежегодно снижается. В программе отмечается, что в 2016–2018 годах в республике наблюдался естественный прирост населения, однако с 2019 года идет процесс уменьшения его численности. Так, в 2019 году убыль составила 180 человек, в 2020 году — почти 13 тыс,. а в 2021 году — 19,17 тыс., говорится в документе (по данным Татарстанстата, в 2022 году после окончания эпидемии COVID-19 естественная убыль сократилась до 8,1 тыс. человек).

Наблюдается значительное падение рождаемости в регионе. Если в 2016 году в Татарстане родилось 55,59 тыс. детей, то в 2022 году — 36,65 тыс. Сокращение составило 1,5 раза. За это же время коэффициент миграционного прироста увеличился на 60%. «За период с 2016 года общий миграционный прирост в республике составил 33,9 тыс. человек, в то время как естественный прирост — 16,5 тыс. человек»,— сказано в документе.

Авторы программы также обращают внимание, что возрастная модель рождаемости в Татарстане «смещается к более страшим возрастам». Средний возраст матери при рождении ребенка сейчас составляет 28,7 года. Доля родившихся вне зарегистрированного брака составила 15,6% (в среднем по России — 22%). При этом снижается отношение количества браков к разводам, хотя этот показатель (1,66) лучше, чем общероссийский (1,43). Вместе с тем отмечается «устойчивая положительная тенденция снижения числа абортов». Число медицинских абортов на 100 родов в 2022 году составило 14,3, что на 21,4% меньше, чем в 2016 году. А если сравнивать с 2005 годом, то число абортов сократилось более чем втрое.

Снижение числа абортов у женщин репродуктивного возраста называется в программе «одним из потенциалов повышения рождаемости». Власти республики рассчитывают, что уже в текущем году число абортов на 1 тыс. женщин должно составить 12,1, а к 2025 году — 11,4. Также ставится задача уменьшить долю женщин фертильного возраста, не имеющих детей до 27% к 2025 году (в этом году показатель должен составить 30%). При этом авторы программы рассчитывают, что доля женщин с одним ребенком сократится, однако увеличится количество тех, кто имеет двоих, троих или более детей.

Чиновники не рассчитывают, что смогут сломить тенденцию падения рождаемости в ближайшие два года. Так, в 2023 году прогнозируется рождение 34,57 тыс. детей, а в 2024 году — 33,95 тыс. Однако в 2025 году число рождений должно увеличиться до 35,18 тыс.

Программа включает перечень 45 мероприятий. В частности, планируется создание в 2023 году центра охраны репродуктивного здоровья подростков на базе Детской республиканской клинической больницы. Предлагается проводить профилактические осмотры подростков 15–17 лет (девочек — акушерами-гинекологами, мальчиков — урологами-андрологами). Врачи должны отговорить от аборта минимум 15% захотевших прервать беременность женщин. Кроме того, семьям с детьми предусмотрены различные меры поддержки (например, выплаты по 50–100 тыс. руб. женщинам в сельской местности при рождении ребенка, обеспечение бесплатным питанием школьников, увеличение количество мест в детских садах). Предлагается ввести добровольное психологическое предразводное консультирование супружеских пар в первые три года брака.

Также власти республики хотят установить преимущественные права на предоставление студенческой семье места в общежитиях, оказывать финансовую поддержку семьям, снимающим жилье в селах. Планируется проводить всероссийский конкурс-фестиваль «Шэжэрэ — Моя родословная», республиканский слет татарских семей «Пар канатлар», форум молодых семей «О-чаг», благотворительный фестиваль среди талантливых детей «Добрая волна». Кроме того, чиновники предлагают создать цикл документальных фильмов о татарских династиях и открыть клубы молодых семей в муниципалитетах. Предусмотрена подготовка ежегодного доклада по вопросам демографической и семейной политике.

Общий бюджет программы в документе не указан. Большинство мероприятий планируется провести «в рамках текущего финансирования за счет средств бюджета». Некоторые меры будут обеспечены за счет дополнительных средств из регионального и федерального бюджетов либо за счет внебюджетных средств.

Власти Татарстана неоднократно высказывали обеспокоенность демографической ситуацией в республики. «Сократилась рождаемость… Личным примером вы должны показать, поработать, и депутаты наши. Это не шутки»,— говорил глава Татарстана Рустам Минниханов в начале этого года, обращаясь к депутатам думы Казани. А в 2016 году Рустам Минниханов заявлял, что «процедуры разводов в загсах и судах должны быть более сложными», поскольку «для нас важно, чтобы семьи были крепкие». Тогда Госсовет республики направлял законопроект в Госдуму, где среди прочего депутаты предлагали увеличить сроки разводов в загсах и судах с одного до трех месяцев, закрепить за судами обязанность принимать «меры к примирению супругов», если в семье есть несовершеннолетние дети, а один из супругов не согласен на развод. Но эта инициатива не была поддержана. В прошлом году Академия наук Татарстана представила прогноз, согласно которому в Татарстане к 2050 году численность населения может составить лишь 3,35 млн человек.

В мае этого года уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила запретить частным клинкам делать аборты, оставив право на проведение этой процедуры только организациям системы обязательного медицинского страхования (ОМС). С такой инициативой в Госдуму обратилась детский омбудсмен республики Ирина Волынец, которая считает, что «в целях увеличения дохода частные клиники содействуют рекламе абортов». Но в профильном комитете Госдумы ее не поддержали.

Вчера Ирина Волынец заявила „Ъ“, что меры, предложенные правительством республики в новой программе, «выполнимы». «Более того, этим меры сейчас уже выполняются»,— сказала она. По словам омбудсмена, ситуация с демографией в Татарстане «обстоит намного лучше, чем в подавляющем большинстве регионов». «Хотя, конечно, у нас есть спад рождаемости. Но в то же время есть миграционный приток, поскольку наш регион экономически успешный. К нам много приезжают из соседних регионов, регионов подальше и из-за рубежа»,— добавляет она.

Вместе с тем госпожа Волынец считает, что для повышения рождаемости программы на уровне региона может быть недостаточно. «Нам срочно необходим закон в России о статусе и правовых гарантиях многодетных семей, который подразумевал бы федеральное финансирование мер поддержки. Сейчас каждый регион справляется как может»,— считает она. В частности, омбудсмен указала, что в Москве семья считается многодетной до достижения младшим ребенком 16 лет либо до окончания школы. В то же время во многих регионах такой статус семьи имеют, пока старшему не исполнится 18 лет. «Это огромная разница. Ведь статус многодетной семьи дает различные льготы и скидки. Но Москва — это богатый регион. У других регионов в бюджете таких денег нет»,— объяснила она. По словам Ирины Волынец, «многодетная семья — это единственная надежда на решение демографической проблемы, которая сейчас остро стоит в России». «Мы не можем физически увеличить количество женщин, которые способны рожать. Но мы можем замотивировать женщин на то, чтобы они стали многодетными. Чтобы каждая нарожала побольше, это вполне нам под силу»,— заявила она. В связи с этим Ирина Волынец уже обратилась в Госдуму с предложением создать федеральный фонд поддержки многодетных семей и оказать правовые гарантии для «всех беременных независимо от трудоустройства и уровня дохода» (в том числе речь идет о дополнительных ежемесячных выплатим в 1,5 МРОТ, субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатном проезде на общественном транспорте, бесплатном лекарственном обеспечении).

Кирилл Антонов