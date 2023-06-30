Премьер Косово предложил ЕС план по деэскалации в регионе

Премьер-министр Косово Альбин Курти представил главе внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозепу Боррелю план по стабилизации ситуации в регионе. По словам господина Курти, для достижения этой цели требуются срочные меры, и Косово «полно решимости предпринять конкретные шаги».

Его план состоит из восьми пунктов, из которых четыре должна выполнить Сербия, еще четыре — Косово. В частности, косовские власти готовы:

постепенно уменьшить присутствие полиции в муниципальных зданиях и вокруг них «пропорционально снижению уровня насилия»;

обеспечить ЕС и НПО по правам человека доступ для мониторинга судебных процессов против тех, кто совершил насилие;

провести досрочные выборы в четырех муниципалитетах на севере края, если как минимум 20% избирателей подпишут петицию об отзыве избранных мэров;

после выборов предоставить новым мэрам все полномочия.

Сербия, по задумке Альбина Курти, должна:

вывести «агрессивно настроенных протестующих» из муниципальных зданий и прилегающих к ним территорий;

сотрудничать при задержании и судебных процессах против задержанных;

снизить уровень боевой готовности вооруженных сил, отказаться от переброски подразделений и отозвать 48 оперативных баз, расположенных вдоль границы;

прекратить «вмешательства в право этнических сербских граждан и политических партий на свободное участие в местном избирательном процессе».

«Деэскалация ситуации и нормализация отношений осуществимы, у вас есть мои готовность и воля»,— написал господин Курти в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Конфликт Сербии и Косово в очередной раз обострился в апреле. В населенной преимущественно сербами северной части Косово прошли выборы в местные органы власти. Сербы бойкотировали голосование, победу одержали албанцы при явке около 4%. В регионе произошли протесты, туда направили международные силы безопасности под эгидой НАТО. ЕС пока не добился прорыва в переговорах с Белградом и Приштиной.

Подробности — в материале «Ъ» «Сербию и Косово поставили перед выбором».

Лаура Кеффер