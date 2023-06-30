Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Премьер Косово предложил ЕС план по деэскалации в регионе

Премьер-министр Косово Альбин Курти представил главе внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозепу Боррелю план по стабилизации ситуации в регионе. По словам господина Курти, для достижения этой цели требуются срочные меры, и Косово «полно решимости предпринять конкретные шаги».

Его план состоит из восьми пунктов, из которых четыре должна выполнить Сербия, еще четыре — Косово. В частности, косовские власти готовы:

  • постепенно уменьшить присутствие полиции в муниципальных зданиях и вокруг них «пропорционально снижению уровня насилия»;
  • обеспечить ЕС и НПО по правам человека доступ для мониторинга судебных процессов против тех, кто совершил насилие;
  • провести досрочные выборы в четырех муниципалитетах на севере края, если как минимум 20% избирателей подпишут петицию об отзыве избранных мэров;
  • после выборов предоставить новым мэрам все полномочия.

Сербия, по задумке Альбина Курти, должна:

  • вывести «агрессивно настроенных протестующих» из муниципальных зданий и прилегающих к ним территорий;
  • сотрудничать при задержании и судебных процессах против задержанных;
  • снизить уровень боевой готовности вооруженных сил, отказаться от переброски подразделений и отозвать 48 оперативных баз, расположенных вдоль границы;
  • прекратить «вмешательства в право этнических сербских граждан и политических партий на свободное участие в местном избирательном процессе».

«Деэскалация ситуации и нормализация отношений осуществимы, у вас есть мои готовность и воля»,— написал господин Курти в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Конфликт Сербии и Косово в очередной раз обострился в апреле. В населенной преимущественно сербами северной части Косово прошли выборы в местные органы власти. Сербы бойкотировали голосование, победу одержали албанцы при явке около 4%. В регионе произошли протесты, туда направили международные силы безопасности под эгидой НАТО. ЕС пока не добился прорыва в переговорах с Белградом и Приштиной.

Подробности — в материале «Ъ» «Сербию и Косово поставили перед выбором».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...