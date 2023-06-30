Петр Козлов отправится в экспедицию в Тибет

Постановлением Большого Совнаркома от 27 февраля утверждена по плану, представленному Главнаукой (Русского Географического общества), экспедиция Петра Кузьмича Козлова в Тибет и отпущены необходимые для этого средства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верхний ряд слева направо: Полковник Петр Кузьмич Козлов, открывший город «Хара-хото». Отдельная башня в юго-западном углу «Хара-хото». Буддийский образок, из числа вывезенных из развалин «Хара-хото». Средний ряд слева направо: «Хара-хото» с юго-западной стороны. «Хара-хото» с северо-западной стороны. Нижний ряд слева направо: Монастырь Гумбум, где П. К. Козлов был принят Далай-Ламой. Старшие советники Далай-Ламы, глава буддизма и правителя Тибета. Парные часовые у входа в покой Далай-Ламы в Гумбум. 1909 год

Фото: архив журнала "Огонек" Верхний ряд слева направо: Полковник Петр Кузьмич Козлов, открывший город «Хара-хото». Отдельная башня в юго-западном углу «Хара-хото». Буддийский образок, из числа вывезенных из развалин «Хара-хото». Средний ряд слева направо: «Хара-хото» с юго-западной стороны. «Хара-хото» с северо-западной стороны. Нижний ряд слева направо: Монастырь Гумбум, где П. К. Козлов был принят Далай-Ламой. Старшие советники Далай-Ламы, глава буддизма и правителя Тибета. Парные часовые у входа в покой Далай-Ламы в Гумбум. 1909 год

Фото: архив журнала "Огонек"

П. К. Козлов уже приступает к крайне сложной операции по снаряжению экспедиции, встречая в этом деле всемерное содействие со стороны высших правительственных учреждений. Экспедиция продлится три года.

На первом ее этапе будут проведены новые раскопки в затерявшемся среди пустынных песков Центральной Азии мертвого города Хара-Хото.

В прошлом П. К. Козлов вывез из этого города библиотеку в 2500 книг, относящихся к IX–XI столетиям на семи языках: персидском, санскритском, арабском, монгольском, тибетском, тангузском и на языке вымершего племени си-ся. Случайно оказавшийся среди рукописей словарь на этом языке дал возможность исследовать эти столь ценные для науки исторические памятники. Библиотека эта находится в настоящее время в азиатском музее Российской академии наук. Козловым в Хара-Хото также найдена целая галерея художественных ценностей, картины на полотне, на тонких шелковых тканях, гобелены, статуи, статуэтки, фрески, клише, в большом количестве керамика, денежные знаки — бумажные и металлические, предметы повседневного обихода и роскоши и пр. Все они находятся в виде отдельной галереи под названием «Хара-Хото» в этнографическом отделе Русского музея в Петрограде.

Завтра П. К. Козлов в Политехническом музее читает лекцию о своей экспедиции.

Об экспедиции Козлова написали «Известия».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев