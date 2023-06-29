Прокуратура ищет места для школ

Прокуратура Самары внесла представление мэру Елене Лапушкиной из-за «бездействия» в части подготовки территории к строительству образовательных учреждений. Надзорный орган указывает на отсутствие «всякой работы» по формированию и изъятию участков под строительство 15 образовательных учреждений. При этом эти работы были предусмотрены Генпланом Самары. Из-за бездействия чиновников нет «физической возможности» строительства школ и детских садов в густонаселенных микрорайонах Промышленного, Октябрьского, Куйбышевского, Красноглинского районов города, подчеркивают в прокуратуре. Ранее суд обязал город подготовить проекты школ в нескольких районах.
Прокуратура указывает на отсутствие «всякой работы» по формированию и изъятию участков под строительство 15 образовательных учреждений
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Прокурор Самары Артем Ярыгин внес представление главе города Елене Лапушкиной из-за «бездействия» чиновников в части подготовки территории к строительству образовательных учреждений «в течение шести лет после подготовки градостроительной документации участков под строительство объектов образования». Об этом сообщает надзорный орган региона.
Прокуратура установила отсутствие «всякой работы уполномоченных структур по формированию и изъятию земельных участков под строительство 15 образовательных учреждений». При этом указанные работы были предусмотрены Генеральным планом Самары.
«Фактически бездействие ответственных должностных лиц привело к отсутствию физической возможности строительства школ и детских садов в густонаселенных микрорайонах Промышленного, Октябрьского, Куйбышевского, Красноглинского районов города»,— подчеркивают в прокуратуре.
В настоящее время прокурорский акт находится на этапе рассмотрения. В администрации Самары ситуацию не комментируют.
Как отмечает адвокат, партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Юлия Березина, представление прокурора должно быть рассмотрено в установленный законом 30дневный срок: «За это время руководство города должно принять меры по проверке фактов нарушения законодательства, указанных в представлении прокурора. В случае подтверждения информации провести мероприятия на устранение нарушений, недопущение подобного впредь и привлечение виновных к дисциплинарной ответственности, о чем предоставят ответ прокурору с приложением подтверждающих документов. Скорее всего, будет проведено совещание, на котором должно быть обеспечено присутствие представителя надзорного органа».
«Надзор прокуратуры за исполнением законов органами МСУ включает в себя анализ текущей ситуации, в том числе и по реализации приоритетных нацпроектов демографии, образования и соответствующих им госпрограмм. В связи с этим указанные органы должны обладать всей полнотой информации по ситуации, связанной со строительством детских садов, школ, и принимать меры прокурорского реагирования. Частота подобных нарушений зависит в том числе от профилактической роли контролирующих надзорных органов»,— говорит Юлия Березина.
В начале мая Самарский областной суд оставил в силе решение первой инстанции, которым был удовлетворен иск городского прокурора о разработке проектной документации для строительства школ и детских садов в жилых микрорайонах. В прошлом году Ленинский районный суд поддержал иск прокурора Самары к мэрии о признании незаконным бездействия, возложении обязанности принять меры к разработке проектной документации для строительства школ в микрорайонах «Крутые Ключи» Красноглинского района, «Волгарь» Куйбышевского района, а также в районе 5-й просеки. Прокурор обратился в суд из-за «острого дефицита мест в общеобразовательных учреждениях».
В марте в правительстве региона сообщали, что в жилищном комплексе «Волгарь» планируют построить школу на 1100 учебных мест и ввести ее в эксплуатацию в конце 2023 года. Сейчас завершается экспертиза проекта, идет расчистка площадки и подготовительные работы. Также власти сообщали о планах строительства школы в микрорайоне «Крутые ключи». В учебном заведении будет 550 мест. В мае начались строительно-монтажные работы на объект. Завершить их планируют в конце года. Всего в Самарской области в этом году планируется ввести в эксплуатацию 24 объекта социального назначения (школы, детские сады). За ближайшие два года власти намерены построить девять новых школ.