Прокуратура ищет места для школ

Прокуратура Самары внесла представление мэру Елене Лапушкиной из-за «бездействия» в части подготовки территории к строительству образовательных учреждений. Надзорный орган указывает на отсутствие «всякой работы» по формированию и изъятию участков под строительство 15 образовательных учреждений. При этом эти работы были предусмотрены Генпланом Самары. Из-за бездействия чиновников нет «физической возможности» строительства школ и детских садов в густонаселенных микрорайонах Промышленного, Октябрьского, Куйбышевского, Красноглинского районов города, подчеркивают в прокуратуре. Ранее суд обязал город подготовить проекты школ в нескольких районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура указывает на отсутствие «всякой работы» по формированию и изъятию участков под строительство 15 образовательных учреждений

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Прокуратура указывает на отсутствие «всякой работы» по формированию и изъятию участков под строительство 15 образовательных учреждений

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Прокурор Самары Артем Ярыгин внес представление главе города Елене Лапушкиной из-за «бездействия» чиновников в части подготовки территории к строительству образовательных учреждений «в течение шести лет после подготовки градостроительной документации участков под строительство объектов образования». Об этом сообщает надзорный орган ­региона.

Прокуратура установила отсутствие «всякой работы уполномоченных структур по формированию и изъятию земельных участков под строительство 15 образовательных учреждений». При этом указанные работы были предусмотрены Генеральным планом Самары.

«Фактически бездействие ответственных должностных лиц привело к отсутствию физической возможности строительства школ и детских садов в густонаселенных микрорайонах Промышленного, Октябрьского, Куйбышевского, Красноглинского районов города»,— подчеркивают в ­прокуратуре.

В настоящее время прокурорский акт находится на этапе рассмотрения. В администрации Самары ситуацию не комментируют.

Как отмечает адвокат, партнер адвокатского бюро «Яблоков и партнеры» Юлия Березина, представление прокурора должно быть рассмотрено в установленный законом 30дневный срок: «За это время руководство города должно принять меры по проверке фактов нарушения законодательства, указанных в представлении прокурора. В случае подтверждения информации провести мероприятия на устранение нарушений, недопущение подобного впредь и привлечение виновных к дисциплинарной ответственности, о чем предоставят ответ прокурору с приложением подтверждающих документов. Скорее всего, будет проведено совещание, на котором должно быть обеспечено присутствие представителя надзорного органа».

«Надзор прокуратуры за исполнением законов органами МСУ включает в себя анализ текущей ситуации, в том числе и по реализации приоритетных нацпроектов демографии, образования и соответствующих им гос­программ. В связи с этим указанные органы должны обладать всей полнотой информации по ситуации, связанной со строительством детских садов, школ, и принимать меры прокурорского реагирования. Частота подобных нарушений зависит в том числе от профилактической роли контролирующих надзорных органов»,— говорит Юлия Березина.

В начале мая Самарский областной суд оставил в силе решение первой инстанции, которым был удовлетворен иск городского прокурора о разработке проектной документации для строительства школ и детских садов в жилых микрорайонах. В прошлом году Ленинский районный суд поддержал иск прокурора Самары к мэрии о признании незаконным бездействия, возложении обязанности принять меры к разработке проектной документации для строительства школ в микрорайонах «Крутые Ключи» Красноглинского района, «Волгарь» Куйбышевского района, а также в районе 5-й просеки. Прокурор обратился в суд из-за «острого дефицита мест в общеобразовательных учреждениях».

В марте в правительстве региона сообщали, что в жилищном комплексе «Волгарь» планируют построить школу на 1100 учебных мест и ввести ее в эксплуатацию в конце 2023 года. Сейчас завершается экспертиза проекта, идет расчистка площадки и подготовительные работы. Также власти сообщали о планах строительства школы в микрорайоне «Крутые ключи». В учебном заведении будет 550 мест. В мае начались строительно-монтажные работы на объект. Завершить их планируют в конце года. Всего в Самарской области в этом году планируется ввести в эксплуатацию 24 объекта социального назначения (школы, детские сады). За ближайшие два года власти намерены построить девять новых школ.

Ани Айвазян