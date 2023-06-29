Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Регионы Черноземье в 2023 году получат 6,5 млрд рублей на компенсации льготникам оплаты ЖКУ

Регионы Черноземья получат 6,5 млрд руб. на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Согласно распоряжению правительства РФ, Белгородской области выделят 1,7 млрд руб., Воронежской — 1,9 млрд руб., Курской — 595,6 млн руб. Липецкая область получит 900 млн руб., Орловская — 525,3 млн руб., Тамбовская — 844,6 млн руб.

Речь идет о мерах соцподдержки федеральных льготников — инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф, пояснили в пресс-службе правительства РФ. Таким гражданам предоставляется компенсация — до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счет федерального бюджета. Всего на эти цели планируется направить 105,8 млрд руб.

Мария Старикова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...