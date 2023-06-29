Жителей Севастополя оштрафовали за парковку автомобилей на Солдатском пляже

В Севастополе прошел рейд , в ходе которого нескольких жителей города оштрафовали за парковку автомобилей в водоохранной зоне Черного моря на Солдатском пляже. Об этом сообщила пресс-служба Севприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Севприроднадзора Фото: пресс-служба Севприроднадзора

Рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей также прошли на территории Немецкой балки, пляжа на Северной стороне между Учкуевкой и туристическо-оздоровительного комплекса имени Алексея Мокроусова.

За нарушение требований водного законодательства предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности). Правонарушители выплатят штрафы в размере от 3 тыс. до 4,5 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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