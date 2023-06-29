В суде спелись под фанеру

Конкурсному управляющему ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» (входит в группу БашЛПК) не удалось взыскать с бывшего руководства предприятия 879 млн руб. по 59 договорам займа 2006 –2016 годов. Арбитражный суд Башкирии пришел к выводу, что комбинат выдавал внутрикорпоративные займы для развития всей группы компаний, они не подлежат включению в реестр требований кредиторов, кроме того, был пропущен срок исковой давности. Юристы считают, что ссылка суда на практику внутрикорпоративного финансирования не может служить оправданием бывшему менеджменту, и есть шансы, что вышестоящие инстанции отменят спорное решение.



Арбитражный суд Башкирии отказал в удовлетворении заявления бывшего конкурсного управляющего ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» (УФПК) Михаила Савина к экс-президенту Кязыму Заитову (2006–2019) и бывшему гендиректору предприятия Марсу Лутфрахманову (2005–2018) о взыскании убытков в размере 879 млн руб.

Михаил Савин в своем иске сообщал, что с 2006 по 2016 год комбинат заключил с аффилированными ООО «Лесозаготовительная компания “Башлеспром”» (признано банкротом в 2019 году за долг 1,5 млрд руб. и ликвидировано в текущем году) и ООО «Башкирская лесопромышленная компания» (признано банкротом в 2019 году) 59 договоров займа, по которым предоставил 879,9 млн руб. Так как оба заемщика теперь банкроты, истребование с них дебиторской задолженности УФПК невозможно, указал господин Савин. Конкурсный управляющий заявил, что бывшее руководство УФПК не приняло мер по взысканию дебиторской задолженности, что «свидетельствует о недобросовестном и неразумном характере поведения» и противоречит интересам предприятия.

ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» было зарегистрировано в 2003 году в Уфе, входит в группу «Башкирская лесопромышленная компания» (БашЛПК). Занимается производством шпона, фанеры, деревянных плит и панелей. Основные совладельцы предприятий группы — Денис Согийянен и Александр Букалов. В 2018 году по иску Энергетической сбытовой компании Башкортостана в отношении УФПК было возбуждено дело о банкротстве за долг 14 млн руб. В 2019 году комбинат был признан банкротом, открыто конкурсное производство, размер требований кредиторов превышает 1 млрд руб.

Кязым Заитов и Марс Лутфрахманов отрицали наличие убытков, заявили, что в результате бездействия конкурсного управляющего задолженность не была включена в реестр требований кредиторов «Лесозаготовительной компании “Башлеспром”», вследствие чего было решено взыскать эту сумму с них.

Арбитражный суд Башкирии установил, что в 2020 году он обратился с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ЛЗК «Башлеспром» долга перед УФПК по договорам займа в размере 746,2 млн руб. В 2021 году ему было отказано, так как не удалось доказать наличие задолженности — не была предоставлена первичная документация. Также отмечалось, что УФПК предоставлял займы для финансирования компаний, входящих в одну группу, в силу чего они не подлежат включению в реестр требований кредиторов.

Отказывая во взыскании убытков с Кязыма Заитова и Марса Лутфрахманова, суд согласился с их доводами, что займы выдавались для модернизации компаний группы. Взамен фанерно-плитный комбинат мог закупать сырье у ЛКЗ «Башлеспром» и арендовать мощности БашЛПК по более низким ценам. Благодаря займам компании смогли реализовать приоритетный инвестпроект по строительству завода большеформатной фанеры, говорится в решении. Кроме того, конкурсный управляющий пропустил трехлетний срок исковой давности.

В феврале текущего года вместо Михаила Савина новым конкурсным управляющим была утверждена Елена Решетняк. Ее помощник сообщил „Ъ“, что они намерены подавать апелляционную жалобу.

Это не первая неудачная попытка привлечь к ответственности топ-менеджеров компаний, входивших в структуру БашЛПК. В 2020 –2021 годах конкурсный управляющий ООО «Башхольц» Анна Комбарова безуспешно пыталась взыскать с бывших директоров компании Равиля Байбикова и Равиля Рахимова 1,5 млрд руб. По мнению госпожи Комбаровой, заключение договоров поручительства было невыгодно компании. Отказы в иске, суды мотивировали тем, что сделки заключались в интересах всей группы, «были направлены на обеспечение устойчивого развития заемщиков, которые, в свою очередь, потребляли ресурсы других аффилированных компаний из устойчивой группы компаний и осуществляли, таким образом, развитие этих компаний».

Адвокат MGP Lawyers Денис Быканов считает, что внутрикорпоративные займы нужно было включить в реестр кредиторов, но субординировать, так как они погашаются после остальных кредиторов. «Если же отношения были мнимыми, то есть займов как таковых не было, то должнику-займодавцу и не могли быть причинены убытки. А раз нет убытков, то и не должно быть требований к менеджменту должника. Однозначно можно утверждать, что ссылка суда на распространенность практики внутрикорпоративного финансирования группы точно не может служить оправданием бывшему менеджменту. Руководитель любой организации обязан действовать в ее интересах, а интересы группы должны находиться в подчиненном положении»,— полагает Денис Быканов. По его мнению, у конкурсного управляющего есть шансы привлечь бывшее руководство к ответственности в вышестоящих инстанциях.

Влада Шипилова