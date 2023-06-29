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В Новомалыклинском районе активно собирают помощь участникам СВО

Активные жители и предприниматели Новомалыклинского района Ульяновской области на постоянной основе собирают помощь участникам спецоперации. В зону СВО отправляются необходимые для фронта вещи и продукты.

В частности, руководство ООО «СКИК Новомалыклинский» отправило бойцам Отдельной диверсионной штурмовой бригады «Ветераны» 500 кг свинины в вакуумных пакетах. Директор предприятия, депутат Заксобрания региона Рамиль Хайруллин рассказал «Ъ-Волга», что в районе проживают люди с активной гражданской позицией, которые готовы помочь участникам СВО всем необходимым. «Мы не можем остаться в стороне и помогаем военнослужащим. Координация действий идет через местную администрацию и созданные волонтерами чаты. Перед последней отправкой даже не стали фотографировать собранные для бойцов продукты. Делается это не ради пиара, а по зову сердца»,— заявил предприниматель.

Волонтеры и активисты района также активно помогают бойцам, приобретая различные технические средства.

Андрей Сазонов

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