Священный долг не положен кредиторам

“Ъ” проанализировал судебную практику о судьбе выплат, полученных обанкротившимися гражданами в связи со смертью их родственников в ходе военных действий на Украине. Суммы компенсаций составляют 3–6 млн руб. Арбитражные суды занимают однозначную позицию, что на эти деньги кредиторы банкрота претендовать не могут, то есть средства исключаются из конкурсной массы. Причем юристы отмечают, что решения судов продиктованы «не общечеловеческими принципами гуманности и справедливости», а действующим законодательством и позицией Верховного cуда РФ (ВС). Однако некоторые должники сами хотят направить компенсации на погашение долга, чтобы избежать «клейма банкротства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арбитражный суд Липецкой области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Арбитражный суд Липецкой области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” изучил решения арбитражных судов в рамках дел о банкротстве граждан, которые получали социальные пособия в связи с гибелью их родственников в ходе СВО.

Так, Арбитражный суд Липецкой области 28 июня рассмотрел заявление 51-летней местной жительницы Ники Зайцевой, просившей исключить из конкурсной массы единовременную выплату, которую она получила в связи с гибелью сына. Госпожа Зайцева была признана банкротом в ноябре 2022 года по собственному заявлению. Общий размер ее долгов в реестре требований кредиторов составляет 557 тыс. руб., из них основная часть приходится на Сбербанк (537 тыс. руб. по кредитам, взятым в 2020–2021 годах). Еще 18 тыс. руб. Ника Зайцева задолжала Альфа-банку по договору от 2022 года и около 2 тыс. руб. в реестре приходится на налоги.

В мае представитель должницы обратился в суд с заявлением об исключении из конкурсной массы социальной выплаты. Речь шла о 5 млн руб., которые Ника Зайцева по президентскому указу получила за гибель сына Дмитрия при исполнении обязанностей военной службы во время СВО на территории Украины 11 ноября 2022 года.

Заявитель ссылался на закон об исполнительном производстве, по которому взыскание не может быть обращено на суммы единовременной материальной помощи в связи со смертью члена семьи при исполнении служебных обязанностей, которую выплачивают из бюджета или внебюджетных источников. Суд удовлетворил эту просьбу, решение пока не опубликовано.

Финансовый управляющий Ники Зайцевой Антонина Золотарева сообщила “Ъ”, что случай исключения из конкурсной массы выплаты за гибель сына пока единственный в ее практике, насчитывающей около 1 тыс. дел о банкротстве граждан.

Впрочем, уточнила госпожа Золотарева, Ника Зайцева планирует погасить банковскую задолженность из полученных средств, «она хочет выйти из процедуры, чтобы не было клейма банкротства».

Адвокат Case by Case Юлия Михальчук нашла еще несколько примеров исключения из конкурсной массы денежных выплат, которые должники получали в связи с гибелью на СВО родственников-военнослужащих. По ее словам, прецеденты имели место в январе и феврале в Архангельской и Оренбургской областях. Из судебных решений следует, что суммы выплат в делах составляли 3,1 млн и 6,3 млн руб. при размере долгов обанкротившихся граждан перед кредиторами — 1,2–1,3 млн руб.

Законодательство предусматривает иммунитет для некоторых видов имущества гражданина-банкрота, защищая их от взыскания, поясняют юристы.

Например, из конкурсной массы исключаются деньги в размере прожиточного минимума на должника и его иждивенцев, единственное жилье, личные вещи, предметы одежды.

Кроме того, отмечает судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев, исключению из конкурсной массы подлежат средства, предоставляемые в рамках мер социальной поддержки, что закрепляется в законе об исполнительном производстве и постановлении пленума ВС №48 от 25 декабря 2018 года (.pdf).

«Соответственно, единовременная выплата не включается в конкурсную массу даже не исходя из общечеловеческих принципов гуманности и справедливости, а просто потому, что обратное вступило бы в противоречие с законодательством и позицией ВС»,— считает Александр Терентьев.

Но если у арбитражного управляющего возникают вопросы относительно происхождения и назначения средств либо сумма кажется слишком значительной, он может обратиться к должнику для урегулирования потенциально спорной ситуации, «в случае разногласий стороны идут в суд, но, как показывает практика, он обычно занимает сторону должника, если происхождение средств и обоснованность получения выплаты подтверждаются документами», уточняет господин Терентьев.

Сергей Толмачев, Воронеж; Анна Занина