Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ресторанам предлагают не наливать

Как бизнес оценивает очередную инициативу о регулировании алкоголя в общепите

Ресторанам и кафе в жилых домах грозит полный запрет на продажу алкоголя. Такую меру обсуждают в Госдуме. Инициатива включена в доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья. Авторы идеи также предлагают установить дополнительные ограничения по времени и условиям продажи алкоголя в общепите.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как такой запрет повлияет на бизнес? Ресторатор Александр Сысоев отмечает, что заведения потеряет заметную долю доходов, что может привести к закрытию проектов:

«Большинство ресторанов в той же самой Москве или Санкт-Петербурге находятся в жилых домах. Найти новые локации, да и вообще количество торговых- и бизнес-центров ничтожно мало в любом крупном городе-миллионере.

К чему приведет запрет на продажу пива для ИП

Диапазон продажи алкоголя от общей выручки ресторанов составляет 15-35%. Понятно, что мы не берем бары. Мне почему-то кажется, что данный закон все-таки не будет принят. Если его одобрят, закрытий будет довольно-таки много, потому что алкоголь является маржинальным товаром для ресторанной индустрии».

Авторы идеи о запрете продажи алкоголя в жилых домах также предложили не реализовывать такие напитки в объектах общепита с площадью менее 50 кв. м. Совладелец ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук считает такие предложения недальновидными:

«Это категорически запрещено делать. Хотя у меня нет ресторанов в жилых домах, но это абсурд, потому что закроется огромное количество заведений. Если они борются с рюмочными, то надо как-то регламентировать выдачи лицензий, а не трогать приличные рестораны и кафе, в которые люди могут прийти после работы вечером и выпить бокал вина. Тогда надо просто ввести сухой закон в стране и запретить алкоголь в принципе как явление. А вот такие абсурдные вещи — это уже из ряда вон выходящее».

В Госдуме предложили запретить продажу пива, сидра и медовухи в общепите, зарегистрированном как ИП. Предложение поступило в рабочую группу, которая разрабатывает законопроект по ограничению работы так называемых разливаек. По словам авторов инициативы, такие индивидуальные предприниматели должны либо перерегистрироваться в юрлица, либо уйти с рынка.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Дарья Фоменко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...