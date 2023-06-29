Ресторанам предлагают не наливать

Ресторанам и кафе в жилых домах грозит полный запрет на продажу алкоголя. Такую меру обсуждают в Госдуме. Инициатива включена в доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья. Авторы идеи также предлагают установить дополнительные ограничения по времени и условиям продажи алкоголя в общепите.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как такой запрет повлияет на бизнес? Ресторатор Александр Сысоев отмечает, что заведения потеряет заметную долю доходов, что может привести к закрытию проектов:

«Большинство ресторанов в той же самой Москве или Санкт-Петербурге находятся в жилых домах. Найти новые локации, да и вообще количество торговых- и бизнес-центров ничтожно мало в любом крупном городе-миллионере.

Диапазон продажи алкоголя от общей выручки ресторанов составляет 15-35%. Понятно, что мы не берем бары. Мне почему-то кажется, что данный закон все-таки не будет принят. Если его одобрят, закрытий будет довольно-таки много, потому что алкоголь является маржинальным товаром для ресторанной индустрии».

Авторы идеи о запрете продажи алкоголя в жилых домах также предложили не реализовывать такие напитки в объектах общепита с площадью менее 50 кв. м. Совладелец ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук считает такие предложения недальновидными:

«Это категорически запрещено делать. Хотя у меня нет ресторанов в жилых домах, но это абсурд, потому что закроется огромное количество заведений. Если они борются с рюмочными, то надо как-то регламентировать выдачи лицензий, а не трогать приличные рестораны и кафе, в которые люди могут прийти после работы вечером и выпить бокал вина. Тогда надо просто ввести сухой закон в стране и запретить алкоголь в принципе как явление. А вот такие абсурдные вещи — это уже из ряда вон выходящее».

В Госдуме предложили запретить продажу пива, сидра и медовухи в общепите, зарегистрированном как ИП. Предложение поступило в рабочую группу, которая разрабатывает законопроект по ограничению работы так называемых разливаек. По словам авторов инициативы, такие индивидуальные предприниматели должны либо перерегистрироваться в юрлица, либо уйти с рынка.

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Дарья Фоменко