Александр Гусев сдал в избирком документы на участие в губернаторских выборах Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подал документы на выдвижение кандидатом на выборы главы региона в облизбирком. Об этом господин Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня сдал документы в избирательную комиссию региона: на выдвижение кандидатом на выборы губернатора Воронежской области. Уважаемые избиратели, приходите в сентябре на избирательные участки или голосуйте онлайн через "Госуслуги"»,— написал глава региона.

Выборы главы региона в Воронежской области пройдут в Единый день голосования 10 сентября. Электронное голосование будет проходить в течение трех дней: с 8:00 8 сентября до 20:00 10 сентября с помощью ГАС «Выборы» и на портале «Госуслуги».

О своем намерении баллотироваться на второй срок Александр Гусев объявил 25 мая. 21 июня «Единая Россия» в ходе конференции реготделения утвердила его своим кандидатом на новые губернаторские выборы. На пост главы региона также выдвинулись Павел Большов от ЛДПР, Андрей Рогатнев от КПРФ, Игорь Борисов от партии «Родина», Ярослав Тарасов от партии «Справедливая Россия — За правду».

Александр Гусев возглавляет Воронежскую область с конца 2017 года после ухода предыдущего губернатора Алексея Гордеева. На выборах в 2018-м господин Гусев одержал победу, набрав 72,52% голосов избирателей.

Мария Старикова