В действующую армию

В церемонии также принимали участие и призывники, которые в скором времени отправятся для прохождения срочной службы. Призывники и добровольцы вместе прослушали концерт Оркестра штаба Западного военного округа который исполнил для бойцов марши и песни военных лет. Как это было — в фотогалерее «Ъ-СПб»

