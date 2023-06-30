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В действующую армию

В здании военкомата Ленинградской области состоялась церемония отправки добровольцев поступивших на военную службу в ВС РФ по контракту

В церемонии также принимали участие и призывники, которые в скором времени отправятся для прохождения срочной службы. Призывники и добровольцы вместе прослушали концерт Оркестра штаба Западного военного округа который исполнил для бойцов марши и песни военных лет. Как это было — в фотогалерее «Ъ-СПб»

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