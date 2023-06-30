Porsche сделал особый 911 в честь «24 часов Ле-Мана»

Компания Porsche сделала особый 911 в честь «24 часов Ле-Мана» — спорткар в версии Le Mans Centenaire Edition, посвященной 100-летию суточного марафона, будет выпущен ограниченным тиражом.

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За основу было взято купе 911 Carrera GTS с 480-сильным 3-литровым 6-цилиндровым оппозитным турбомотором в сочетании с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач PDK или 7-ступенчатой механической трансмиссией и задним приводом. Технически автомобиль не изменился — все особенности касаются декора.

Дизайн Le Mans Centenaire Edition вдохновлен Porsche 356 SL, выигравшем марафон в 1951 году, и Porsche 911 GT1, победившим в 1998 году. К классической модели 356 SL отсылают уникальный цвет кузова Le Mans Silver Metallic и бортовой номер «46», а салон получил отделку кожей и велюром цвета Graphite Blue. Эксклюзивные колесные диски в цвете Aurum и красные ремни безопасности сделаны под впечатлением от 911 GT1.

На кузове и в салоне спецверсии появились многочисленные логотипы марафона «24 часа Ле-Мана» и силуэт трассы, эмблемы с флагом Франции и названием модификации. Тираж Porsche 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition составит 72 экземпляра по цене от €237,8 тыс. Автомобили будут доступны только во Франции.

Максим Вершинин

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