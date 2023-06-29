Станки идут ромбом

Совладельцы АО «Пермский завод металлооб­рабатывающих цент­ров» обратились в арбитражный суд с заявлением о понуждении АО «Станкопром» продать единственную акцию ПЗМЦ. Акционером пермского завода структура «Рос­теха» стала после заключения корпоративного соглашения, когда за инвес­тиции в размере 270 млн руб. получила не только акцию предприятия, но и право участвовать в его управлении. Заявитель ООО «Альянс+» считает, что корпоративный договор был исполнен пос­ле того, как ПЗМЦ вернул полученные деньги. Комментариев от «Станкопрома» получить не удалось, но в рамках другого спора дочка «Ростеха» взыскивает с пермского завода более 72 млн руб. за про­срочку возврата средств.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Заявление ООО «Альянс+» к дочерней компании Ростеха АО «Станкопром» было зарегистрирован ов Арбитражном суде Пермского края 31 мая текущего года. По данным «Ъ-Прикамье», ООО требует обязать ответчика заключить с ним договор куп­ли-продажи одной акции ПЗМЦ. Совладельцем пермского завода АО стало после того, как в 2015 году «дочка» «Ростеха» и правопредшественник заявителя ООО «Промойл», а также ПАО «Протон-ПМ» заключили корпоративное соглашение. Оно предусматривало создание на базе пермского предприятия современного станкостроительного производства. Через АО «Станкопром» ПЗМЦ получил субсидию в размере 270,414 млн руб. Взамен структура ГК «Ростех» получила одну акцию прикамской компании, а также право ввести своих представителей в ее органы управления. В частности, за «Станкопромом» были «забронированы» четыре места в совете директоров пермского АО и два места в ревизионной комиссии. Кроме того, пермские акционеры взяли на себя обязательство не передавать акции предприятия другим лицам без согласия «дочки» «Ростеха».

АО «Совместное технологическое предприятие „Пермский завод металлооб­рабатывающих центров“» — единственная в Прикамье станкостроительная компания. Структура акционеров не раскрывается с 2020 года. Ранее было известно, что ими были ООО «Альянс+», «Станкопром» и пермский производитель ракетных двигателей ПАО «Протон-ПМ». Финансовая отчетность общества не публикуется также с 2020 года. Тогда чистая прибыль предприятия составила 8,22 млн руб. В свою очередь дочерняя компания «Ростеха» оспаривала решения органов управления ПЗМЦ о невключении в их состав своих кандидатов.

АО «Станкопром» контро­лируется «Ростехом», уставный капитал компании составлял более 7,8 млрд руб. Компания координирует реализацию продпрограммы «Развитие производства средств производства», в рамках которой пермский завод получил средства из федерального бюджета. Финансовые показатели АО не раскрываются с 2020 года, тогда оно, по данным «СПАРК», зафиксировало чистый убыток свыше 295 млн руб.

В конце прошлого — начале текущего года субсидия, полученная на создание станкостроительного производства, была возвращена. Как считает ООО «Альянс+», поскольку предприятие расплатилось по долгам, а производственный комплекс был построен, то и корпоративное соглашение следует считать исполненным. Из этого следует, что АО «Станкопром» должно продать заявителю одну акцию.

С представителями пресс-службы «Станкопрома» по известным редакции телефонам связаться не удалось. На сайте компании контакты этого структурного под­разделения не раскрыты. По данным «Ъ-Прикамье», с требованиями ПЗМЦ ответчик не согласен. Из фабулы другого спора следует, что структура «Ростеха» считает, что условия корпоративного соглашения до сих пор не исполнены. В начале текущего года «Станкопром» обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании с ПЗМЦ более 75,3 млн руб. Речь идет о процентах за пользование чужими денежными средствами за более чем двухлетнюю про­срочку возврата субсидии. АО также отмечает, что целевые показатели проекта выполнены не были. Кроме того, истец требует обратить взыскание на имущественный комплекс пермского предприятия.

В АО «Пермский завод металлообрабатывающих центров» с этими требованиями не согласны. По мнению компании, поскольку финансирование носило характер субсидии из федерального бюджета, то Бюджетный кодекс не предусматривает начисление процентов. Как утверждают представители ответчика, по вине «Станкопрома» производственный комплекс был сдан в эксплуатацию на восемь месяцев позже. Это произошло из-за того, что московская компания задерживала оплату подрядчикам, которые строили комплекс. Как считает ответчик, целевые показатели проекта должны отсчитываться с начала работы нового предприятия.

Оба спора суд будет рассматривать 17 июля.

Дмитрий Астахов