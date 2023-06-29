В Ярославской области упал оборот розничной торговли и общепита

Оборот розничной торговли и общественного питания в Ярославской области за первые пять месяцев текущего года стал меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает Ярославльстат.

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Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Продукты в магазине

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

В абсолютных цифрах оборот розничной торговли в регионе с января по май составил 136,79 млрд руб. Это 98,7% от аналогичного периода 2022 года. Оборот регионального общепита за два зимних и три весенних месяца 2023 года составил 6,9 млрд руб. Это 93,5% от уровня минувшего года.

Стоит учитывать, что в начале 2022 года в регионе продолжали частично действовать коронавирусные ограничения, которых уже нет в 2023 году. В Ярославльстате отдельно отмечают ситуацию в мае. В последний весенний месяц 2023 года оборот розницы и общепита в регионе превысил цифры мая 2022 года на 6,2 и 4,5%

Андрей Иванов