Из ареста извлекли «Куб»

В Краснодаре суд удовлетворил иск местной жительницы Лианы Арутюнян, которая просила снять запрет на регистрационные действия в отношении 854 земельных участков, принадлежащих ей на праве собственности. Инициатором ареста земли выступило Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое в ходе банкротства Росэнергобанка пытается вернуть землю, бывшую у него в залоге. АСВ не смогло опровергнуть доводы госпожи Арутюнян о том, что она является добросовестным покупателем земельного массива.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Советский районный суд Краснодара отменил вынесенное ранее решение об аресте 854 земельных участков, принадлежащих местной жительнице Лиане Арутюнян на праве собственности. Информация об этом размещена в картотеке суда. После вступления судебного акта в силу краевое управление Росреестра должно отменить запрет на совершение регистрационных действий в отношении этого земельного массива, предназначенного для малоэтажной застройки.

Ограничительные меры в отношении недвижимости госпожи Арутюнян были введены в ходе судебного процесса по иску АСВ: оно является конкурсным управляющим АО КБ «Росэнергобанк», лицензия которого была отозвана в апреле 2017 года.

АСВ добивается обращения взыскания на имущество краснодарских застройщиков «Капстрой», «Куб-С» и «Дирекция СОТ», владевших землей на восточной окраине Краснодара. В 2015 году застройщики анонсировали проект комплексного освоения территории площадью 758 га под названием «Мини-полис "Куб-А"». В этот же период инициаторы проекта передали земли Росэнергобанку в залог по кредитам. В марте 2017 года, за месяц до отзыва лицензии у банка, договор залога был прекращен. Причины этого в материалах дела не указаны, но АСВ настаивает на том, что отмена залога была совершена с целью причинения имущественного вреда кредиторам банка.

Лиана Арутюнян стала владелицей части территории после серии сделок в октябре 2017 года. В сентябре 2020 года суд арестовал ее участки по иску АСВ, затем рассмотрение дела было приостановлено до вступления в силу других судебных актов. В феврале 2023 года госпожа Арутюнян обратилась в суд с отдельной жалобой на отказы в отмене ареста, сославшись на то, что решение вопроса о ее правах на имущество необоснованно затягивается. Лиана Арутюнян настаивала на том, что является добросовестным приобретателем земельного массива, поскольку на момент покупки участков договор залога в пользу Росэнергобанка не действовал, и у нее не было информации о возможной незаконности сделки. АСВ возражало против удовлетворения заявления госпожи Арутюнян. В итоге суд встал на сторону владелицы земли и отменил арест.

Информации о ходе реализации проекта «Мини-полис "Куб-А"» в открытом доступе нет. Связаться с Лианой Арутюнян «Ъ-Юг» не удалось, в открытых источниках ее контактных данных нет. На сайте суда указано, что АСВ обжаловало судебный акт. На уточняющие вопросы «Ъ-Юг» в агентстве не ответили.

АннаПерова, Краснодар