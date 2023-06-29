Высотку может спасти фитнес-центр

Департамент архитектуры и градостроительства Краснодара обратился в Верховный суд России с кассационной жалобой на решения нижестоящих инстанций, согласно которым мэрию обязали выдать застройщику «СанХауз» разрешение на строительство 25-этажного дома. Департамент настаивает на том, что стройфирма неправомерно уменьшила на 50% количество спортплощадок на территории застройки. Суды посчитали доводы администрации несостоятельными, так как рядом с будущей высоткой расположен фитнес-центр. Юристы полагают, что департамент вряд ли сможет обосновать должным образом свою позицию в Верховном суде России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Краснодара считают, что «СанХауз» неправомерно уменьшил на 50 процентов количество спортплощадок на территории застройки

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Власти Краснодара считают, что «СанХауз» неправомерно уменьшил на 50 процентов количество спортплощадок на территории застройки

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Департамент архитектуры и градостроительства Краснодара направил в Верховный суд России кассационную жалобу на решения нижестоящих инстанций, согласно которым мэрия обязана выдать застройщику разрешение на строительство многоэтажного дома. Согласно материалам дела ООО «СанХауз» планирует построить 25-этажный дом по улице Старокубанской, 122. Площадь земельного участка застройщика составляет 3,7 тыс. кв. м, площадь застройки — более 1,5 тыс. кв. м.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СанХауз» зарегистрировано в 2019 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредителями организации в равных долях являются Радик Галиуллин и Арсен Абрамян. Уставный капитал — 40 млн руб., прибыль компании за 2022 год составила 380 тыс. руб.

В августе 2021 года застройщик обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением к департаменту о признании незаконным отказа в выдаче разрешения на строительство высотки. В своем заявлении истец указал, что имеет право на строительство многоэтажного дома вне зависимости от социальной обеспеченности объекта. ООО «СанХауз» отмечает, что у него имелись основания для сокращения площади физкультурных площадок на 50%, так как в границах планируемой застройки предусмотрено строительство восьми спортивных сооружений.

Представитель департамента указал в суде, что проектная документация не соответствовала требованиям градостроительного законодательства. Представленным обществом проектом предусмотрено недостаточное количество площадок для детей, а также для отдыха взрослого населения.

Департамент отметил в суде, что общество не представило подтверждение наличия спортивного ядра в микрорайоне.

Суд установил, что земельный участок застройщика расположен в границах нескольких кварталов между улицами Старокубанской, Уральской, Чайкиной и Сормовской. Генпланом Краснодара в границах этих улиц предусмотрено строительство восьми спортивных сооружений и шести дошкольных образовательных организаций на других земельных участках.

Кроме того, в соответствии с градостроительным планом допускается уменьшать, но не более чем на 50%, размеры площадок: для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения. Уменьшить размеры площадок для детей и взрослых можно при условии создания закрытых сооружений, а также при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) микрорайона.

Многоэтажный дом расположен в 220 м от фитнес-клуба с бассейном, в связи с чем допустимо сокращение нормируемой площади физкультурных площадок на 50%, говорится в решении арбитражного суда края.

Суд установил, что представленная обществом проектная документация предполагаемого к строительству объекта на момент ее разработки соответствует требованиям градостроительных норм, а также правил и технических регламентов.

«Отказ департамента в выдаче разрешения на строительство многоэтажного дома нарушает права заявителя в сфере предпринимательской деятельности и является незаконным»,— говорится в решении краевого арбитража.

В апреле 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края обязал департамент выдать застройщику разрешение на строительство объекта. Апелляционная и кассационная инстанции оставили без изменения решение краевого арбитражного суда.

Адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле полагает, что департамент вряд ли сможет обосновать должным образом свои доводы.

«Думаю, что Верховный суд не будет передавать жалобу на рассмотрение судебной коллегии, поскольку судебные акты нижестоящих судов базируются на том, что арендуемый земельный участок расположен сразу в нескольких границах кварталов города, что при наличии крытых рекреационных зон позволяет снижать количество открытых детских площадок и зон отдыха для взрослого населения. В данном случае, если учитывать наличие таких объектов, это условие соблюдено»,— отметил адвокат.

Тат Гаспарян

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