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Коммерсантъ FM
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Прибыль чешской Budweiser Budvar в 2022 году упала на 40% после прекращения поставок в Россию

Прибыль чешской компании Budweiser Budvar в 2022 году составила 200,8 млн крон (около $9,1 млн), что на 40% меньше показателей 2021 года. Компания объяснила падение прибыли прекращением поставок пива в Россию, а также ростом уровня инфляции.

Как передает Associated Press, ссылаясь на данные компании, производство продукции Budvar снизилось на 1,2% за 2022 год, до 1,78 млн гектолитров. Экспорт сократился на 4%. Расходы, возникшие из-за повышения цен на электроэнергию, топливо и упаковочные материалы, составили около $11,3 млн.

22 апреля бельгийская пивоваренная компания AB InBev, которой в числе прочих принадлежал бренд Budweiser, объявила об уходе с российского рынка. Активы компании были проданы турецкой Anadolu Efes, партнеру крупнейшей пивоваренной компании в России — AB InBev Efes.

В октябре 2022-го директор Budweiser Budvar Петр Дворжак говорил, что поставки пива Budweiser в Россию вряд ли возобновятся в 2022 году, но в среднесрочной перспективе компания может вернуться на российский рынок, чтобы защитить свой бренд.

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