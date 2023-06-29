В ярославских школах введут уроки шахмат

В ярославских школах и колледжах появятся уроки шахмат. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шахматы

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Шахматы

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как отметил глава региона, в 50 школах занятия уже ведутся. Планируется, что уроки шахмат будут введены для учащихся начальной школы и для студентов колледжей. Для школьников шахматные уроки будут обязательными.

«Все знают о том, как положительно влияют шахматы на развитие логики, аналитических и даже творческих способностей. Но главное, что игра нравится детям. Задача взрослых – создать условия. Закупим игровые наборы, которые будут доступны в коридорах и классах»,— заявил Михаил Евраев.

На приобретение шахматных наборов для 357 школ областные власти планируют потратить 31,7 млн руб. Соответствующая поправка в закон о бюджете была принята областной думой 27 июня

Андрей Иванов