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Коммерсантъ FM
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Банковские карты пустили в продажу

В Екатеринбурге группировка обнальщиков предстанет перед судом

В Екатеринбурге перед судом предстанут члены преступной группы, которые с помощью фирм-однодневок помогали реальным компаниям обналичивать средства. По данным источника «Ъ-Урал», их также обвиняют в продаже через Telegram банковских карт, которые покупали лица, занимающиеся незаконной банковской деятельностью или оборотом наркотиков. В деле использовалась ранее не применявшаяся в России преступная схема: организаторы группы нанимали россиян, которым делали поддельные иностранные паспорта и миграционные карты, а уже по ним оформлялись дебетовые карты в банках.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Уголовные дела в отношении преступной группы были возбуждены в конце 2021 года. По данным источника «Ъ-Урал» в силовых структурах региона, в декабре начались обыски, фигурантов сначала задержали, а потом отпустили под подписку о невыезде. Членам группы инкриминируют несколько эпизодов незаконной банковской деятельности и незаконного образования юридических лиц (ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), а также неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Расследованием дел параллельно занимались различные силовые ведомства, однако, по данным источника, впоследствии материалы могут объединить.

Расследованием дела по ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 1731 УК РФ занималось УФСБ по Свердловской области.

По данным собеседника «Ъ-Урал», в январе 2021 года Андрей Б. организовал преступную группу, в которую вошли еще шесть человек, включая двух ранее судимых за разбой мужчин, а также сотрудницу Альфа-банка Александру Б.

Они работали на территории Свердловской, Курганской и Челябинской областей, а также Москвы.

По данным следствия, организаторы находили людей, готовых регистрировать на себя фирмы-однодневки, которые впоследствии передавали под контроль преступной группы. Сотрудница банка способствовала открытию счетов для этих фирм. Так было создано около 300 юридических лиц, которые использовались для помощи реально действующему бизнесу, нуждавшемуся в обналичивании средств. Заказчики переводили деньги фирмам-однодневкам по выдуманным договорам, затем средства неоднократно переводились между подконтрольными группе компаниями, чтобы не вызвать подозрения налоговых органов и силовиков.

Впоследствии, по информации источника «Ъ-Урал», фирмы-однодневки заключали договор либо об оказании услуг, либо займа с подставными физическими лицами. Затем физлицо обращалось к нотариусу, заявляя, что его обязательства по договору выполнены в полном объеме, однако денежные средства в установленный договором срок от юрлица не поступили.

Нотариусы составляли исполнительные надписи, на основании которых даже с заблокированных банковских счетов фирм-однодневок списывались средства в пользу физлиц.

Источник отметил, что нотариусы стали еще одним механизмом, чтобы проводить финансовые операции, не привлекая внимания силовых структур, однако они не были включены в преступную схему и не знали, что договоры были сфабрикованы.

После того как физлица получали деньги фирм-однодневок, они переводили их на несколько счетов других номинальных лиц, а затем небольшие суммы обналичивались через банкоматы. По итогу компаниям-заказчикам передавали сумму с вычетом полученного преступной группой процента за оказанную услугу. В результате участники группы извлекли преступный доход на сумму более 12 млн руб.

Второе уголовное дело (по ч. 1 ст. 187 УК РФ) связано с новой для российской правоохранительной системы схемой неправомерного оборота платежных средств. По данным собеседника «Ъ-Урал», участники преступной группы находили граждан России, которые за вознаграждение были готовы стать номинальными лицами для открытия банковских счетов. Им изготавливали поддельные иностранные паспорта и миграционные карты, после чего они получали дебетовую карту, которую передавали организаторам группы.

Всего, по данным силовиков, по подложным паспортам были получены более 300 карт различных банков. Банковские карты продавали в Telegram-каналах, спрос на которые обеспечивают лица, ведущие незаконную банковскую деятельность или занимающиеся незаконным оборотом наркотиков.

Собеседник «Ъ-Урал» пояснил, что сотрудники банков при открытии банковских счетов российским гражданам пользуются программными комплексами, позволяющими проверить подлинность паспорта по его номеру.

Однако в случае открытия счета на иностранного гражданина банки не имеют возможности гарантированно удостовериться в подлинности паспорта.

«Кроме того, сотрудники отделов продаж кредитных учреждений вследствие необходимости выполнения плановых показателей по открытию банковских счетов зачастую готовы открыть счет даже при наличии сомнений в подлинности документов и не заинтересованы в выявлении возможных фактов противоправной деятельности»,— пояснил он.

Дело преступной группы начнет рассматривать Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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