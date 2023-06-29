INEOS готовит пикап Grenadier Quartermaster

Компания INEOS Automotive, которая подготовила внедорожник Grenadier на замену снятому с производства Land Rover Defender первого поколения, готовит расширение модельной линейки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран INEOS Grenadier Quartermaster

Фото: INEOS Automotive INEOS Grenadier Quartermaster

Фото: INEOS Automotive

Британский автопроизводитель анонсировал Grenadier Quartermaster — пикап с двухрядной на базе серийного внедорожника. Никакой информации о новинке нет, но ожидается, что технически модель будет повторять INEOS Grenadier, отличаясь от него только типом кузова.

Кроме предсерийного пикапа INEOS Automotive готовит публичный дебют прототип внедорожника Grenadier FCEV с силовой установкой на топливных элементах, использующих в качестве источника энергии водород.

Премьера пикапа INEOS Grenadier Quartermaster состоится 13 июля на Фестивале скорости в Гудвуде.

Максим Вершинин

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