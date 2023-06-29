Жилищно-рыночные отношения

Пермская комиссия по землепользованию и застройке одобрила смену зонирования территории оптового рынка «Гача» в центре города. Владельцы этого актива, семья Биняминовых, планируют застройку территории и хотят установить там подходящую зону. Девелопер объекта, ООО СЗ «Магнолия», анонсировал возведение 108,1 тыс. кв. м жилых и коммерческих площадей. На участке также появится социнфраструктура, а возле реки Данилихи — рекреационная территория. Компания намерена реконструировать и построить на территории комплекса улично-дорожную сеть.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эскиз застройки оптового рынка Гача в Перми Фото: Эскиз застройки оптового рынка Гача в Перми

На вчерашнем заседании комиссии по землепользованию и застройке девелопер территории оптового рынка «Гача», ООО СЗ «Магнолия», представил концепцию освоения этой территории. На площадке в 5,49 га, ограниченной улицами Парижской Коммуны, Нечаевской, Механошина и ш. Космонавтов, предлагается возвести жилой комплекс и объекты социнфраструктуры.

Впервые о планах по застройке рынка «Гача» краевые власти заявили весной 2021 года. Позднее сообщалось, что развивать территорию планируется с помощью механизма комплексного развития (КРТ). Торговым комплексом «Гача» владеет семья Биняминовых. Собственники в конце 2021 года зарегистрировали ООО СЗ «Магнолия» и разработали концепцию застройки площадки. Техзаказчиком в этом проекте стала компания «КомСтрин-Пермь». В январе 2022 года пермская комиссия по ПЗЗ не согласовала высотную застройку территории до 25 и 30 этажей.

Как сообщила на заседании комиссии представитель краевого минимущества, территория Гачи находится в зоне обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. Вместо нее заявитель просит установить здесь подзоны обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 с предельной высотой застройки в 3, 6, 20, 25 и 30 этажей. СЗ «Магнолия» готов заключить с властями соглашения о развитии улично-дорожной сети и социнфраструктуры. В будущем жилом районе компания намеревается возвести встроенный детский сад и направит в городской бюджет социальный взнос в 277 млн руб.

Представитель СЗ «Магнолия» Ольга Долгушина рассказала, что реновация территории рынка пройдет в три этапа. Всего площадь комплекса составит 108,1 тыс. кв. м, из них на жилье будет приходиться 87,8 тыс. кв. м, остальное — на коммерческие помещения. Вся торговля разместится в стилобатной части зданий. Акценты в архитектуре жилого комплекса проектировщикам задал Дом купца Лаптева (объект культурного наследия, ш. Космонавтов, 25). В квартале создадут разноуровневую жилую застройку с повышением высотности от протекающей рядом речки Данилихи. «Высотные объекты — 9-этажные дома — разместятся на центральной улице. Это та человеческая архитектура, которая не будет “давить”, — три-девять этажей. Неслучайно у нас такой разброс высотности»,— рассказала докладчик.

Вдоль русла Данилихи обустроят рекреационную зону и кромочную улицу. Территория в долине реки будет доступна для всех жителей города. «У нас появится дополнительный прогулочный бульвар. Мы хотим создать новую протяженную улицу, чтобы она стала украшением города»,— пояснила госпожа Долгушина. Помимо этого, девелопер за свой счет построит и реконструирует улично-дорожную сеть микрорайона.

Руководитель по развитию АН «Территория» Екатерина Пахомова поинтересовалась, как будет обстоять дело с выездами из ЖК. По данным Ольги Долгушиной, улично-дорожная сеть комплекса будет примыкать к существующим дорогам. Компания реконструирует выезд на ул. Борчанинова, расширит до трех полос Баковый переулок и сделает новый перекресток на улицах Механошина и планируемой в генплане Нечаевской.

Архитектор Светлана Апенышева попросила показать, где СЗ «Магнолия» построит 30-этажный дом. По словам представителя компании, самая высокая новостройка появится в створе ул. Попова и Коммунального моста. Глава регионального минимущества Лариса Ведерникова отметила, что министерство вместе с застройщиком долго работали над проектом реновации Гачи, и компания учла все рекомендации властей.

Замначальника управления, начальник отдела региональной экологической политики краевого минприроды Ольга Дворянских спросила, не попадает ли ЖК «Магнолия» в проходящую рядом особо охраняемую природную территорию (ООПТ) «Долина реки Данилихи». По словам Ольги Долгушиной, проектируемый комплекс в ООПТ не попадает. Глава минимущества добавила, что во время совместной работы над проектом Институт территориального планирования и городское управление по экологии и природопользованию учли близость ООПТ.

Депутат краевого заксобрания и внештатный советник губернатора по строительству Павел Черепанов подчеркнул, что работа над проектом реновации рынка шла более полутора лет. Основным камнем преткновения было расширение до трех полос Бакового переулка, однако этот вопрос властям с девелопером удалось согласовать. Также господин Черепанов позитивно отметил, что «Магнолия» готова за свой счет реконструировать и построить улицы и дороги, обустроить кромочную тропу вдоль Данилихи и обеспечить квартал местами в садиках. «Интересы города учтены»,— обратил внимание депутат.

Члены комиссии одобрили смену зонирования. После согласования смены зоны застройщик займется разработкой проектной документации.

Евгения Ахмедова