Ferrari представила 1030-сильный гиперкар SF90 XX Stradale

Компания Ferrari представила флагманскую модификацию гибридного гиперкара SF90 Stradale — «заряженные» купе SF90 XX Stradale и родстер SF90 XX Spider.

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Особенностью новых автомобилей стала тщательно проработанная аэродинамика. Обе модели получили полностью новый кузов, элементы обвеса которого обеспечивают максимальную прижимную силу, в том числе за счет стационарного антикрыла, а также улучшенное охлаждение гибридной силовой установки.

Силовая установка гиперкаров включает в себя четыре двигателя: мощность 4-литрового турбированного бензинового V8 увеличена до 800 л.с., а суммарная мощность электромоторов составляет 235 л.с., а общая отдача всей гибридной силовой установки выросла до 1030 л.с. Полностью изменены настройки 8-ступенчатой роботизированной коробки передач, перекалиброваны электронные системы помощи водителю, усилены тормоза.

В салоне появились облегченные углепластиковые кресла с многоточечными ремнями безопасности, расширена отделка карбоном и уменьшено количество шумоизоляции. В итоге массу автомобилей удалось снизить на 10 кг.

Новые модели стали первыми дорожными автомобилями программы XX Programmes, в рамках которой Ferrari выпускает лимитированные версии своих моделей, подготовленные для треков. Ранее в линейку входили Ferrari FXX и Ferrari FXX Evoluzione на базе дорожного Ferrari Enzo, Ferrari 599XX и Ferrari 599XX Evo на базе дорожного Ferrari 599 GTB Fiorano, Ferrari FXX-K и Ferrari FXX-K Evo на базе дорожного Ferrari LaFerrari.

Тираж Ferrari SF90 XX Stradale составит 799 экземпляров, а открытых гиперкаров Ferrari SF90 XX Spider будет сделано 599 штук. Стоимость автомобилей не названа.

Максим Вершинин

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