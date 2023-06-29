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Коммерсантъ FM
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Frank Media: МКБ откажется от развития розничного бизнеса в пользу корпоративного

Московский кредитный банк (МКБ) разрабатывает стратегию, в рамках которой будет постепенно сворачивать розничный бизнес в пользу корпоративного направления. Об этом Frank Media сообщили три человека, знакомых с внутренними процессами в банке. Стратегия должна быть представлена осенью.

По данным источников издания, роль розничного бизнеса МКБ постепенно снижается. Так, источники указывают на закрытие отделений банка, которое началось в 2022 году. К июню 2023-го число отделений сократилось со 140 до 104. Представитель банка объяснил этот процесс «поиском оптимального количества офисов».

Также источники сообщили о сокращениях штата в отвечающих за розницу подразделениях (включая продуктологов и разработчиков). Так, банк покинул руководитель блока розничного бизнеса Алексей Охорзин. При этом в МКБ изданию заявили, что «информация про увольнение продуктологов не соответствует действительности».

«Мы планируем развивать и корпоративный, и розничный бизнес. У нас нет планов по сворачиванию розничного бизнеса, напротив, мы планируем его поэтапное развитие»,— сообщили Frank Media в МКБ.

Рассчитанная до 2023 года стратегия МКБ предполагала развитие по универсальной модели. Розничное кредитование должно было расти на 20–25% в год, а корпоративное — на 10–12%. Число активных клиентов планировалось подрастить с менее чем 1 млн в 2020 году до 3 млн в 2023-м. О причинах смены стратегии источники не осведомлены.

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