Региональные власти планируют привлечь федеральное финансирование на продление набережной Камы

Региональные власти планируют привлечь федеральное финансирование на благоустройство участка набережной Камы от здания бывшего Речного вокзала до Мотовилихинского района Перми. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время общения с жителями региона в соцсети «ВКонтакте». «Завершаем проектирование набережной до Мотовилихи. Проект достаточно серьезный. Занимаемся поиском финансирования, в том числе в федеральных программах», - сообщил глава региона. Объем запрашиваемого финансирования господин Махонин не назвал.