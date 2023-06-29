Omoda анонсировала дату продаж седана S5 GT

Бренд Omoda назвал дату начала продаж седана S5 в исполнении GT на российском рынке.

Новинка визуально будет выделяться особым дизайном решетки радиатора, черными глянцевыми легкосплавными колесными дисками нового дизайна с яркими оранжевыми тормозными суппортами. Интерьер получит оригинальные элементы декора и кресла с красной прострочкой и красными ремнями безопасности.

Omoda S5 GT будет доступна со 150-сильным бензиновым 1,6-литровым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

В настоящее время автомобиль завершает сертификационные испытания перед началом продаж в России. Выход модели на рынок намечен на август 2023 года. Детальная информация об оснащении модели и стоимости нового седана будет раскрыта ближе к старту продаж.

Максим Вершинин

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