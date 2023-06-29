Власти Ростовской области опровергли сведения о подселении жителям беженцев из Крыма

Власти Ростовской области опровергли сведения, распространившиеся в соцсетях, о рекомендациях жителям областного центра взять на подселение «беженцев из Крыма». Об этом сообщает близкий к Минобороны Telegram-канал «Война с фейками».

Пользователи опубликовали фото листовок, расклеенных по городу, якобы от лица «департамента соцзащиты». В тексте сообщения сказано о реализации программы помощи беженцам. Также распространяются сведения о тяжелой обстановке на полуострове, из-за которой жители вынуждены переезжать в другие регионы.

«Это не соответствует действительности, так как никаких боевых действий на полуострове не ведется, наоборот, в самом разгаре туристический сезон. Сотни тысяч жителей России приезжают в Крым на отдых»,— говорится в сообщении.

В администрации региона заявили, что такого департамента в Ростове-на-Дону нет, вопросами социальной защиты населения занимается министерство труда и социального развития. По факту распространения недостоверной информации проводится проверка.

Анастасия Донскова

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