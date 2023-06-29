Липецкая компания вложит 243 млн рублей в расширение производства заготовок для пластиковых бутылок

Липецкое ООО «Пластиформ» рассчитывает вложить в расширение производства преформ (заготовок для пластиковых бутылок) 243 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона. В апреле 2022 года компания уже получила заем в 150 млн руб. от регионального Фонда развития промышленности по программе «Поддержка в условиях санкционных ограничений» (кредит под 3% годовых).

Реализация проекта связана с увеличением спроса. Заготовки закупают крупнейшие липецкие производители напитков («Эдельвейс Л», «Компания Росинка», «Липецкпиво», «ЛебедяньМолоко», «Прогресс») и предприятия других регионов. К 2028 году компания намерена увеличить производительность на 43% (нынешняя мощность не называется), для чего уже подана заявка на получение федерального финансирования в 100 млн руб. по программе «Производительность труда».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Пластиформ» зарегистрировано в 2010 году. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Учредители — Ольга Коньшина (51%), Анатолий Бережной (17%), а также АО НПО «Альянс» (27%, конечные бенефициары — Виктория Горбунова, а также Екатерина и Никита Федоренко) и зарегистрированное в Объединенных Арабских Эмиратах Windsun International Ltd. Выручка в 2022 году — 2,22 млрд руб., чистая прибыль — 128 млн руб.

Всего с начала 2022 года Фонд развития промышленности Липецкой области предоставил поддержку более чем на 700 млн руб., в том числе 330 млн руб.— из регионального бюджета. Профинансированы три проекта, направленные на импортозамещение, один проект по расширению текущего производства, а также три предприятия, оказывавшиеся в критическом положении после введения санкционных ограничений. Суммарно сохранено более 600 рабочих мест, подчеркивают региональные власти.

Среди тех, кто планирует развитие на полученные средства,— компания «Спецагро» (производство пятислойной агропленки и термоусадочной пленки для промышленных теплиц) и ООО «Авикс групп» (выпускает смазочные материалы, присадки и другую продукцию). «Ряд компаний области столкнулись с трудностями из-за санкционного давления, но сумели выстоять благодаря поддержке государства. Сегодня многие из них представляют собой успешные и устойчивые предприятия. Они наращивают производства, занимают ниши, освободившиеся из-за ухода с рынка иностранной продукции, укрепляют экономику региона и страны в целом»,— заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

С какими сложностями сталкивался «Пластиформ» при строительстве завода — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин