Глава Прикамья анонсировал реконструкцию улицы Мира в Индустриальном районе

Краевые власти планируют начать реконструкцию улицы Мира в Индустриальном районе Перми в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время общения с жителями региона в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Эта улица у нас в приоритете. При финансовой поддержке компании «СИБУР» занимаемся проектированием. В следующем году начнем ремонтировать фасады домов. А дальше — заниматься теми же работами, что на улице Ленина», - поделился планами Дмитрий Махонин. Он добавил, что власти также планируют убрать с улицы Мира незаконные нестационарные торговые объекты, «которые портят вид». Предполагаемую стоимость работ губернатор не назвал.