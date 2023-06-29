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Глава Прикамья анонсировал реконструкцию улицы Мира в Индустриальном районе

Краевые власти планируют начать реконструкцию улицы Мира в Индустриальном районе Перми в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время общения с жителями региона в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Эта улица у нас в приоритете. При финансовой поддержке компании «СИБУР» занимаемся проектированием. В следующем году начнем ремонтировать фасады домов. А дальше — заниматься теми же работами, что на улице Ленина», - поделился планами Дмитрий Махонин. Он добавил, что власти также планируют убрать с улицы Мира незаконные нестационарные торговые объекты, «которые портят вид». Предполагаемую стоимость работ губернатор не назвал.

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