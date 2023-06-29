Дворцовый мост разведут 30 июня под вьетнамскую музыку

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге в ночь с 29 на 30 июня разведут под плейлист из вьетнамской музыки в честь 100-летия прибытия революционера Хо Ши Мина в Петроград. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник», организующая звуковое шоу «Поющие мосты».

В плейлист войдут композиции, посвященные Хо Ши Мину и вьетнамской революции. Как отметил главный редактор издания «Петербургский дневник», в ближайшее время мост также будут разводить под другие тематические плейлисты, подготовленные ко Дню любви, семьи и верности, ко Дню ВМФ и т.д.

Кроме того, в пятницу, 30 июня, на севере Петербурга состоится открытие первого в городе памятника вьетнамскому лидеру. Монумент появится на углу проспекта Просвещения и улицы Хошимина.

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