В Саратове под суд пойдут сотрудники городских похоронных служб

Трое сотрудников Саратовского МУСПП «Ритуал» и один сотрудник МКУ «Администрация кладбищ» предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщили в следственном управлении СРК по региону, обвиняемые с июля по август 2021 года продали гражданам участки на Елшанском кладбище, которые должны были отдать бесплатно. Следователи пришли к выводу, что таким образом сотрудники муниципальных служб заработали в общей сложности 200 тыс. руб.

По материалам дела уже утверждено обвинительное заключение; материалы дела направлены в суд, добавили правоохранители.

Никита Маркелов