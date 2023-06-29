Депутат Госдумы Алтухов: закон о продаже алкоголя в летних кафе повысит турпривлекательность городов

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, разрешающий торговлю алкоголем на летних верандах, помостах и во внутренних двориках кафе и ресторанов, имеющих лицензию на продажу спиртных напитков. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Краснодарского края Сергей Алтухов в Telegram.

В настоящее время действует запрет на продажу алкоголя вне помещения точек общественного питания. Нарушение этих требований влечет ответственность вплоть до лишения заведения необходимой лицензии.

«В прошлом году в Москве был проведен эксперимент, разрешающий такую торговлю. Его результаты показали, что никакого влияния на объемы потребления алкоголя в целом это не оказывает»,— добавил господин Алтухов.

Новый закон, по мнению депутата, позволит поддержать рестораторов, исключить возможность административного давления на бизнес и простимулирует развитие уличного общепита, что поспособствует повышению туристической привлекательности.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram