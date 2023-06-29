Уфимец подозревается в незаконном обороте скрытых камер, замаскированных под часы

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Уфы по материалам УФСБ по Башкирии возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего уфимца по подозрению в незаконном обороте специальных технически средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ), сообщает пресс-служба СКР по республике. Его имя и фамилия не разглашаются.

По версии следствия, подозреваемый незаконно продавал через интернет специальные технические устройства для получения информации с функцией скрытой съемки и передачи по WiFi-каналу фото- и видеоинформации, закамуфлированных под настольные электронные часы. Устройства были предназначены для негласного получения информации исключительно для оперативно-розыскной деятельности.

Подозреваемого задержали с поличным оперативники ФСБ во время продажи двух запрещенных устройств.

Майя Иванова

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