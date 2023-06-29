VK Fest, «АукцЫон», Эмир Кустурица и прогулки с Шаляпиным

Первая неделя июля продолжится в Петербурге целой россыпью масштабных концертов, фестивалей, спектаклей и иных культурных событий. На что стоит обратить внимание в эти дни в городе — в традиционном пятничном обзоре «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран VK Fest 2022. Площадка блогеров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ VK Fest 2022. Площадка блогеров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Одним из самых масштабных мероприятий приближающихся выходных станет VK Fest. Фестиваль пройдет 1 и 2 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. На площадке можно будет услышать рэп, поп, электронную, альтернативную и индимузыку. На четырех сценах, разделенных по направлениям, выступят Лолита, HammAli & Navai, Mary Gu, IOWA, Хаски, Jony, «Иванушки International», Zivert и другие. Из блогеров в программе фестиваля заявлены КликКлак, Валя Карнавал, Gavrilina, Алексей Столяров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмир Кустурица на концерте

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Эмир Кустурица на концерте

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В эти же дни, 1–2 июля, в Петропавловской крепости в пятый раз пройдет международный фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно». На площадке выступят группы из регионов России — Казани, Республики Алтай, Республики Мордовии, Архангельска. Посетят мероприятие и международные исполнители из Китая, Казахстана, Сербии. Хедлайнерами мероприятия станут сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица и балканский исполнитель Марко Маркович. В первый день фестиваля Эмир Кустурица и его коллектив The No Smoking Orchestra сыграют «прощальный концерт» в своей карьере. Вход на фестиваль свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники группы «АукцЫон» Леонид Федоров (слева) и Олег Гаркуша (справа)

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Участники группы «АукцЫон» Леонид Федоров (слева) и Олег Гаркуша (справа)

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

За день до этого, в пятницу, 30 июня, в Саду Меншикова на Васильевском острове с большим летним концертом выступит легендарная петербургская рок-группа «АукцЫон».

Через неделю, 7 июля, на той же сцене с новой программой «Загадка Волшебной Страны» сыграет российская пауэр-метал-группа «Эпидемия». Гостем концерта станет солистка театра «Градский Холл» и лидер рок-группы «Джоконда» Елена Минина. Музыканты погрузят петербуржцев в мир фэнтези с магами и эльфами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Битва клавиров: Бх vs. Моцарт»

Фото: Петрикирхе Концерт «Битва клавиров: Бх vs. Моцарт»

Фото: Петрикирхе

Традиционный музыкальный поединок случится 1 июля в Петрикирхе. Здесь состоится концерт «Битва клавиров: Бах vs. Моцарт». Организаторы обещают «столкнуть» в нем известные всему миру лучшие органные сочинения Баха и наиболее яркие произведения Моцарта для рояля. В Петрикирхе обещают, что будет необычно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальная «дуэль» — «Битва Органов»

Музыкальная «дуэль» — «Битва Органов»



А в следующую пятницу, 7 июля, в Петрикирхе пройдет еще одна музыкальная «дуэль» — ставшая уже легендарной «Битва органов». Два органиста будут поочередно исполнять легендарные произведения, написанные величайшими композиторами различных эпох — не столько соревнуясь в исполнительском мастерстве, сколько удивляя зрителя богатством звучания и необычными техниками игры на этом инструменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Zivert (Юлия Зиверт) на концерте

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певица Zivert (Юлия Зиверт) на концерте

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В субботу, 1 июля, в пространстве «Севкабель Порт» состоится концерт звезды отечественной музыки и лейбла «Первое музыкальное издательство» Юлии Zivert.

Популярность пришла к ней после выхода дебютного мини-альбома, получившего название «Сияй». А сингл Life получил ротации на радиостанциях страны и занял первое место в iTunes, Apple Music, «Яндекс.Музыка», Deezer и «ВКонтакте», а также первое место российского и мирового топ-Shazam.

2 июля в Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства покажут документальный спектакль-променад «Шаляпин. Прогулка», приуроченный к 150-летию Ф. И. Шаляпина. На один вечер все площадки музея — Театральный музей, Шереметевский дворец, Музей-квартира актеров Самойловых и Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова — станут частью единого маршрута шаляпинской прогулки по Санкт-Петербургу. Одновременно из пяти разных точек участники вечера отправятся в четырехчасовое путешествие в сопровождении аудиоспектакля, основанного на воспоминаниях Шаляпина и его современников, погружающего слушателя в эпоху рубежа XIX–XX веков. Автор и режиссер — Константин Учитель, доктор искусствоведения, театральный продюсер и режиссер, автор проектов «Маршрут Старухи», «Путь Весны священной» и др.

Также в субботу, 1 июля, на новой площадке амфитеатра «Под небом» (Большой проспект В.О., 83) пройдет уже привычная для многих гангстерская вечеринка «JAzzz Party под небом» от Amadeus Concerts. Джаз-бэнд Юлии Худяковой, зажигательный ведущий и настоящие гангстеры дадут возможность публике почувствовать себя в Чикаго первой половины XX века — среди казино, дерзких гангстеров и утонченного джаза.

3 и 4 июля с гастролями в Театр музыкальной комедии приедет Театр Ермоловой. На сцене петербургского театра в рамках проекта «Кино на сцене» будет представлен киносценарий фильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Художественный руководитель Театра Ермоловой и проекта Олег Меньшиков, артисты театра и кино — Дарья Мельникова, Валерий Баринов, Людмила Артемьева, Максим Матвеев выйдут на сцену, чтобы прочитать сценарий знаменитого фильма. При этом, кто чью роль будет исполнять, останется загадкой до начала мероприятия.

В следующий четверг, 6 июля, в клубе «Космонавт» состоится рок-концерт исполнительницы Нуки (Дария Ставрович). Солистка группы «Слот» запустила сольный проект «Формация “Нуки”» в 2013 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Интерстеллар»

Фото: Планетарий №1 Концерт «Интерстеллар»

Фото: Планетарий №1

Очередной концерт «Интерстеллар» состоится 7 июля в Планетарии № 1 на Обводном канале. Музыка Ханса Циммера из культового кинофильма «Интерстеллар» вновь прозвучит вживую в исполнении петербургских музыкантов на концерте от Amadeus Concerts. По словам организаторов, гостей шоу ждет не просто музыкальное событие, а настоящее погружение в атмосферу бескрайних пространств и звездных миров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Празднование «Дня семьи, любви и верности» в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Празднование «Дня семьи, любви и верности» в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ко Дню семьи, любви и верности 7 и 8 июля в Александринском театре состоятся благотворительные Гала-концерты звезд оперы и балета в поддержку приюта «Благодать». Участвуют ведущие солисты Мариинского, Большого и Михайловского театров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт на площадке Амфитеатра «Под Небом» на Васильевском острове

Фото: Амфитеатр «Под небом» на Васильевском острове Концерт на площадке Амфитеатра «Под Небом» на Васильевском острове

Фото: Амфитеатр «Под небом» на Васильевском острове

Кроме этого, в следующую субботу, 8 июля, на площадке амфитеатра «Под небом» прозвучат бессмертные хиты русской классики: здесь пройдет необычный концерт «Чайковский под небом». За роялем — Юрий Полосьмаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский на концерте

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский на концерте

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

9 июля в рамках летнего сезона клуба «Космонавт» на площадке «Флагшток» на Крестовском острове с единственным летним концертом под открытым небом выступит группа Uma2rman. Братья Кристовские и команда готовят для концерта специальный трек-лист, который, как уверяют организаторы, вы точно захотите поставить на повтор.

Подготовили Надежда Ярмула, Андрей Цедрик