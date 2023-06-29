Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

VK Fest, «АукцЫон», Эмир Кустурица и прогулки с Шаляпиным

Что посмотреть и послушать в Петербурге с 30 июня по 9 июля

Первая неделя июля продолжится в Петербурге целой россыпью масштабных концертов, фестивалей, спектаклей и иных культурных событий. На что стоит обратить внимание в эти дни в городе — в традиционном пятничном обзоре «Ъ-СПб».

VK Fest 2022. Площадка блогеров

VK Fest 2022. Площадка блогеров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

VK Fest 2022. Площадка блогеров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Одним из самых масштабных мероприятий приближающихся выходных станет VK Fest. Фестиваль пройдет 1 и 2 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. На площадке можно будет услышать рэп, поп, электронную, альтернативную и индимузыку. На четырех сценах, разделенных по направлениям, выступят Лолита, HammAli & Navai, Mary Gu, IOWA, Хаски, Jony, «Иванушки International», Zivert и другие. Из блогеров в программе фестиваля заявлены КликКлак, Валя Карнавал, Gavrilina, Алексей Столяров.

Эмир Кустурица на концерте

Эмир Кустурица на концерте

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Эмир Кустурица на концерте

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В эти же дни, 1–2 июля, в Петропавловской крепости в пятый раз пройдет международный фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно». На площадке выступят группы из регионов России — Казани, Республики Алтай, Республики Мордовии, Архангельска. Посетят мероприятие и международные исполнители из Китая, Казахстана, Сербии. Хедлайнерами мероприятия станут сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица и балканский исполнитель Марко Маркович. В первый день фестиваля Эмир Кустурица и его коллектив The No Smoking Orchestra сыграют «прощальный концерт» в своей карьере. Вход на фестиваль свободный.

Участники группы «АукцЫон» Леонид Федоров (слева) и Олег Гаркуша (справа)

Участники группы «АукцЫон» Леонид Федоров (слева) и Олег Гаркуша (справа)

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Участники группы «АукцЫон» Леонид Федоров (слева) и Олег Гаркуша (справа)

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

За день до этого, в пятницу, 30 июня, в Саду Меншикова на Васильевском острове с большим летним концертом выступит легендарная петербургская рок-группа «АукцЫон».

Через неделю, 7 июля, на той же сцене с новой программой «Загадка Волшебной Страны» сыграет российская пауэр-метал-группа «Эпидемия». Гостем концерта станет солистка театра «Градский Холл» и лидер рок-группы «Джоконда» Елена Минина. Музыканты погрузят петербуржцев в мир фэнтези с магами и эльфами.

Концерт «Битва клавиров: Бх vs. Моцарт»

Концерт «Битва клавиров: Бх vs. Моцарт»

Фото: Петрикирхе

Концерт «Битва клавиров: Бх vs. Моцарт»

Фото: Петрикирхе

Традиционный музыкальный поединок случится 1 июля в Петрикирхе. Здесь состоится концерт «Битва клавиров: Бах vs. Моцарт». Организаторы обещают «столкнуть» в нем известные всему миру лучшие органные сочинения Баха и наиболее яркие произведения Моцарта для рояля. В Петрикирхе обещают, что будет необычно.

Музыкальная «дуэль» — «Битва Органов»

Музыкальная «дуэль» — «Битва Органов»

Музыкальная «дуэль» — «Битва Органов»

А в следующую пятницу, 7 июля, в Петрикирхе пройдет еще одна музыкальная «дуэль» — ставшая уже легендарной «Битва органов». Два органиста будут поочередно исполнять легендарные произведения, написанные величайшими композиторами различных эпох — не столько соревнуясь в исполнительском мастерстве, сколько удивляя зрителя богатством звучания и необычными техниками игры на этом инструменте.

Певица Zivert (Юлия Зиверт) на концерте

Певица Zivert (Юлия Зиверт) на концерте

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Певица Zivert (Юлия Зиверт) на концерте

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В субботу, 1 июля, в пространстве «Севкабель Порт» состоится концерт звезды отечественной музыки и лейбла «Первое музыкальное издательство» Юлии Zivert.

Популярность пришла к ней после выхода дебютного мини-альбома, получившего название «Сияй». А сингл Life получил ротации на радиостанциях страны и занял первое место в iTunes, Apple Music, «Яндекс.Музыка», Deezer и «ВКонтакте», а также первое место российского и мирового топ-Shazam.

2 июля в Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства покажут документальный спектакль-променад «Шаляпин. Прогулка», приуроченный к 150-летию Ф. И. Шаляпина. На один вечер все площадки музея — Театральный музей, Шереметевский дворец, Музей-квартира актеров Самойловых и Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова — станут частью единого маршрута шаляпинской прогулки по Санкт-Петербургу. Одновременно из пяти разных точек участники вечера отправятся в четырехчасовое путешествие в сопровождении аудиоспектакля, основанного на воспоминаниях Шаляпина и его современников, погружающего слушателя в эпоху рубежа XIX–XX веков. Автор и режиссер — Константин Учитель, доктор искусствоведения, театральный продюсер и режиссер, автор проектов «Маршрут Старухи», «Путь Весны священной» и др.

Также в субботу, 1 июля, на новой площадке амфитеатра «Под небом» (Большой проспект В.О., 83) пройдет уже привычная для многих гангстерская вечеринка «JAzzz Party под небом» от Amadeus Concerts. Джаз-бэнд Юлии Худяковой, зажигательный ведущий и настоящие гангстеры дадут возможность публике почувствовать себя в Чикаго первой половины XX века — среди казино, дерзких гангстеров и утонченного джаза.

3 и 4 июля с гастролями в Театр музыкальной комедии приедет Театр Ермоловой. На сцене петербургского театра в рамках проекта «Кино на сцене» будет представлен киносценарий фильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Художественный руководитель Театра Ермоловой и проекта Олег Меньшиков, артисты театра и кино — Дарья Мельникова, Валерий Баринов, Людмила Артемьева, Максим Матвеев выйдут на сцену, чтобы прочитать сценарий знаменитого фильма. При этом, кто чью роль будет исполнять, останется загадкой до начала мероприятия.

В следующий четверг, 6 июля, в клубе «Космонавт» состоится рок-концерт исполнительницы Нуки (Дария Ставрович). Солистка группы «Слот» запустила сольный проект «Формация “Нуки”» в 2013 году.

Концерт «Интерстеллар»

Концерт «Интерстеллар»

Фото: Планетарий №1

Концерт «Интерстеллар»

Фото: Планетарий №1

Очередной концерт «Интерстеллар» состоится 7 июля в Планетарии № 1 на Обводном канале. Музыка Ханса Циммера из культового кинофильма «Интерстеллар» вновь прозвучит вживую в исполнении петербургских музыкантов на концерте от Amadeus Concerts. По словам организаторов, гостей шоу ждет не просто музыкальное событие, а настоящее погружение в атмосферу бескрайних пространств и звездных миров.

Празднование «Дня семьи, любви и верности» в Санкт-Петербурге

Празднование «Дня семьи, любви и верности» в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Празднование «Дня семьи, любви и верности» в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ко Дню семьи, любви и верности 7 и 8 июля в Александринском театре состоятся благотворительные Гала-концерты звезд оперы и балета в поддержку приюта «Благодать». Участвуют ведущие солисты Мариинского, Большого и Михайловского театров.

Концерт на площадке Амфитеатра «Под Небом» на Васильевском острове

Концерт на площадке Амфитеатра «Под Небом» на Васильевском острове

Фото: Амфитеатр «Под небом» на Васильевском острове

Концерт на площадке Амфитеатра «Под Небом» на Васильевском острове

Фото: Амфитеатр «Под небом» на Васильевском острове

Кроме этого, в следующую субботу, 8 июля, на площадке амфитеатра «Под небом» прозвучат бессмертные хиты русской классики: здесь пройдет необычный концерт «Чайковский под небом». За роялем — Юрий Полосьмаков.

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский на концерте

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский на концерте

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский на концерте

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

9 июля в рамках летнего сезона клуба «Космонавт» на площадке «Флагшток» на Крестовском острове с единственным летним концертом под открытым небом выступит группа Uma2rman. Братья Кристовские и команда готовят для концерта специальный трек-лист, который, как уверяют организаторы, вы точно захотите поставить на повтор.

Подготовили Надежда Ярмула, Андрей Цедрик

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...