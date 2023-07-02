Астероиды: самые большие, самые опасные, самые дорогие

30 июня в мире отмечается Международный день астероида, провозглашенный ООН «в годовщину Тунгусского феномена над Сибирью, Российская Федерация, произошедшего 30 июня 1908 года, в целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами».

Астероиды представляют собой сравнительно небольшие планетоподобные космические тела, вращающиеся по орбите вокруг Солнца. Всего на данный момент известно более 1,2 млн объектов. Большинство из них расположено в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

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Крупнейшим астероидом является Церера, открытая в 1801 году итальянским астрономом Джузеппе Пьяцци. Ее диаметр приближается к 1 тыс. км. Благодаря своим размерам в 2006 году она получила статус карликовой планеты. Другие два крупнейших астероида, Паллада и Веста, имеют диаметр около 500 км. В общей сложности около 140 астероидов главного пояса из 100 тыс. имеют средний диаметр более 120 км, остальные значительно меньше.

Особо выделяют комплекс астероидов, сближающихся с Землей. Таковыми считаются космические тела с перигелийными расстояниями, меньшими или равными 1,3 астрономической единицы (1 а. е. = 150 млн км). Всего известно более 30 тыс. таких объектов. При этом потенциально опасными считаются астероиды длиной свыше 140 м, пересекающие орбиту Земли на расстоянии до 7,5 млн км. Несколько крупных объектов уже прошли или еще пройдут в достаточной близости от нашей планеты в нынешнем году.

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Упавшие на Землю астероиды и другие космические тела называют метеоритами. По оценкам ученых, падение небесного тела диаметром свыше 1 км способно вызвать катастрофические последствия глобального характера. Частота столкновений Земли с такими объектами — примерно один раз в 500 тыс. лет. С объектами типа Тунгусского метеорита (диаметр около 50 м) — раз в 500–1000 лет.

Между тем для жителей Земли астероиды представляют не только потенциальную опасность, но и материальную ценность. Они могут стать источником ценных природных элементов, включая никель, кобальт, платину. По некоторым оценкам, стоимость ресурсов всего Пояса астероидов может достигать $700 квинтиллионов (квинтиллион — это единица с 18 нулями).

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Самым дорогим астероидом считается Давида. Космическое тело диаметром около 300 км содержит ресурсов на $27 квинтиллионов.