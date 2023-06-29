Между Новороссийском и Турцией хотят наладить паромное сообщение в 2023 году

Между Новороссийском и Турцией паромное сообщение хотят запустить в 2023 году. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на главу города Андрея Кравченко.

Компания «Нила» в качестве собственной инициативы запустила первый пилотный проект паромной линии. Паром прибудет в порт в ближайшее время, отметил господин Кравченко.

В сентябре прошлого года представители компании НУТЭП, принадлежащей группе «Дело», объявили о подготовке площадки в селе Кирилловка, способной принять паром на 100 автомобилей за один судозаход.

Анастасия Донскова

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