Предприятие из Зеленодольска обязали выплатить 33 млн рублей за сброс сточных вод

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с зеленодольской компании «ЗВКС» свыше 33 млн руб. за сброс неочищенных сточных вод, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в начале 2022 года предприятию выдали предписание о необходимости обеспечить норматив допустимого сброса загрязняющих веществ в сточных водах в Волгу в поселке Васильево, однако компания не выполнила. В итоге отборы проб вод показали, что в водоеме выявлено превышение по аммоний-иону, БПК-5, взвешенным, железо общему, кальцию, нитрит-иону, сульфат-иону, фосфатам (по Р), нефтепродуктам.

Нарушителя в итоге привлекли к административной ответственности. Его оштрафовали на 100 тыс. руб. Ущерб, причиненный Волге, составил 33,2 млн руб.

"Ъ-Казань"