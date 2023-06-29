Ярославца будут судить за вывод за границу 18 млн рублей

53-летний житель Ярославля обвиняется в незаконных валютных операциях и выводе за границу более 18 млн руб. Об уголовное деле рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

Обвиняемый в 2017-2019 годах возглавлял ООО «Иво-логистикс». Как считает следствие, глава фирмы оформил поддельные платежные поручения и перевел в один из банков более 18 млн руб. за якобы оказанные экспедиторские услуги по международной перевозке грузов.

Нарушение выявили сотрудники регионального управления ФСБ. В правоохранительных органах уверены, что глава «Иво-логистикс» знал, что платежные документы содержат недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода денег за границу. Уголовное дело валютчика будет рассматривать Ленинский районный суд Ярославля.

Андрей Иванов