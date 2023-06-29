В Ростовской области герои СВО смогут получить земельные участки

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление о выдаче земельных участков добровольцам и контрактникам, удостоившимся почетных званий за участие в СВО. Информация об этом опубликована пресс-службой правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Согласно информации властей, землю могут получить Герои России, служащие Росгвардии со специальными званиями, солдаты, награжденные орденами за боевые заслуги. Также семьям погибших героев будет предоставлена возможность получения участков.

Законопроект принят на заседании Законодательного собрания Ростовской области 29 июня.

Анастасия Назарова