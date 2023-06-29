Почти 40 управляющих компании ЖКХ из Ростова и Волгодонска лишены лицензии в связи с долгами за электроэнергию

Как сообщил гарантирующий поставщик электроэнергии компания «ТНС энерго Ростов-на-Дону», 38 управляющих компаний в городах Ростов-на-Дону и Волгодонск лишены лицензии на управление многоквартирными домами. Общий долг неплательщиков за электроэнергию превысил 66 млн руб.

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» предупредило жителей домов, в которых управляющая компания лишена лицензии, о необходимости выбрать новую управляющую компанию из числа тех, что не имеют задолженности перед поставщиками коммунальных ресурсов.

Сергей Иванов